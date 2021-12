Ninh Thuận: Triệt phá đường dây sản xuất ma túy quy mô lớn

Cơ quan CSĐT Công an H.Ninh Hải (Ninh Thuận) vừa triệt phá đường dây chuyên sản xuất trái phép chất ma túy quy mô lớn, phân phối cho các đường dây liên tỉnh.





Ngày 6.12, Cơ quan CSĐT Công an H.Ninh Hải (Ninh Thuận) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Kiều Quang Thắng (25 tuổi, trú ở xã Phước Hải, H.Ninh Phước, Ninh Thuận) và Trương Huy Phụng (26 tuổi, trú ở P.Phước Tiến, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.





Trương Huy Phụng khai nhận quy trình sản xuất chất ma túy của mình- Ảnh: Công an cung cấp





Theo Cơ quan CSĐT Công an H.Ninh Hải, đầu tháng 11.2021, Thắng và Phụng đến xã Hộ Hải, H.Ninh Hải thuê một căn nhà của người dân địa phương để hành nghề. Qua theo dõi, vào ngày 27.11, lực lượng trinh sát đã bắt quả tang Thắng và Phụng đang tổ chức sản xuất, chế biến chất ma túy trái phép tại căn nhà này.



Khám hiện trường, lực lượng trinh sát đã thu giữ hơn 40 kg cỏ Mỹ, 100kg thảo mộc, thuốc lào và một số hóa chất dùng để sản xuất, điều chế trái phép chất ma túy cùng một số tang vật.



Tại Cơ quan CSĐT Công an Ninh Hải, Thắng và Phụng khai nhận đã mua các tiền chất ma túy, cỏ Mỹ từ Trung Quốc, đưa về điều chế thành tinh dầu chứa chất cấm, đóng gói rồi từ Ninh Thuận bán cho một số đường dây ma túy liên tỉnh. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Ninh Hải mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Thiện Nhân (TNO)