Những ai liên quan vụ án sử dụng tài liệu giả tại Cục QLTT Bình Định?

Mặc dù vụ việc bị tố nhận hối lộ không xử lý hình sự nhưng ông Nguyễn Văn Danh - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 thuộc Cục QLTT tỉnh Bình Định – vẫn đang tiếp tục bị điều tra vì có liên quan đến vụ án sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.





Sáng 3-12, nguồn tin riêng của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức tại Cục QLTT tỉnh này.



Vé thu phí đường bộ giả được nhân viên lái xe của Cục QLTT tỉnh Bình Định sử dụng để "đi chui" qua các trạm thu phí.



Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng đều là nhân viên lái xe của Cục QLTT tỉnh này, gồm Ngô Vũ Luân (SN 1985), Lê Quốc Vệ (SN 1984) và Lê Thành Trung (SN 1986) về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.



Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2019 - 2021, Luân, Vệ và Trung đã sử dụng vé thu phí đường bộ giả để đi qua các trạm thu phí Nam - Bắc Bình Định. Các đối tượng sử dụng vé giả cho các ô tô của Cục QLTT tỉnh Bình Định, gồm ôtô BKS 77A-003.04 và 2 xe của Đội QLTT số 1 để lưu thông qua các trạm thu phí nhằm không trả phí đường bộ.



Riêng ôtô BKS 77A-003.04 phục vụ lãnh đạo Cục QLTT tỉnh Bình Định đã được các đối tượng làm giả thẻ công vụ từ năm 2018. Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định xác định việc các đối tượng Luân, Vệ và Trung sử dụng vé thu phí đường bộ giả để đi qua các trạm thu phí Nam - Bắc Bình Định đã gây thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.



Nguồn tin riêng của phóng viên cho biết quá trình làm việc với cơ quan chức năng, một trong các đối tượng là lái xe của Đội QLTT số 1 vừa bị khởi tố đã khai nhận vé thu phí đường bộ giả là do "sếp" Nguyễn Văn Danh cung cấp. Tuy nhiên, ông Danh đã phủ nhận toàn bộ sự việc này, cho rằng mình bị cấp dưới "vu oan". Hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra mở rộng.



Trạm thu phí BOT Nam Bình Định - nơi lái xe Cục QLTT tỉnh Bình Định thường xuyên dùng vé thu phí đường bộ giả để "đi chui"



Như đã thông tin, giữa tháng 12-2020, ông Ngô Văn Lai (ngụ TP Quy Nhơn) gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo ông Nguyễn Văn Danh về hành vi vòi vĩnh, nhận hối lộ và "xin đểu". Kèm theo đơn là nhiều đoạn ghi âm ghi lại các cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa ông Lai và ông Danh.



Vụ việc sau đó được Cục QLTT tỉnh Bình Định xử lý. Tuy nhiên, ngày 5-1-2021, tại buổi làm việc để cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan đến giải quyết tố cáo, đoàn xác minh của Cục QLTT bất ngờ từ chối tiếp nhận USB có ghi lại các cuộc nói chuyện giữa ông Lai và ông Danh với lý do "không có tài liệu giám định nội dung cuộc hội thoại này của những người nào, không đáp ứng được yêu cầu chứng cứ theo Điều 87 Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015". Bức xúc trước vụ việc này, ông Lai tiếp tục gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh Bình Định để làm rõ.



Theo trình bày của ông Lai, trong quá trình xử lý vụ việc tài xế xe ô tô khách BKS 77B-009.91 của ông vô tình chở 500 bao thuốc lá điếu hiệu Jet nhập lậu vào ngày 27-10-2020 tại Quốc lộ 1 đoạn thuộc xã Mỹ Trình, huyện phù Mỹ, ông Nguyễn Văn Danh đã có hành vi vòi vĩnh, nhận hối lộ 10 triệu đồng và "xin đểu" 2,5 triệu đồng tiền hát karaoke cho Cục QLTT.



Về vụ việc trên, mới đây Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã có thông báo kết quả xác minh. Theo đó, với tài liệu thu thập được chưa đủ cơ sở để xử lý ông Nguyễn Văn Danh về tội nhận hối lộ.



Tuy nhiên, về quá trình chỉ đạo triển khai kiểm tra, bắt giữ ôtô khách 77B-009.91 vận chuyển 500 bao thuốc lá nhập lậu, cơ quan CSĐT xác định ông Danh có dấu hiệu phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thế nhưng do không có cơ sở xác định thiệt hại về tài sản từ các cơ quan chức năng nên cơ quan CSĐT không xử lý hình sự.



Ông Nguyễn Văn Danh (bên trái) trong lúc nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Đội trưởng Đội QLTT số 1



Với những hành vi vi phạm trên, vừa qua Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã gửi văn bản đề nghị Cục QLTT tỉnh này xử lý hành chính đối với ông Nguyễn Văn Danh và các cá nhân liên quan.



Theo một điều tra viên, việc Tổng cục QLTT ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Danh và một kiểm soát viên của Đội QLTT số 1 về hành vi vi phạm đạo đức công vụ là chưa đủ. Bởi việc kỷ luật này chỉ dựa trên hành vi vòi vĩnh của họ.



Trong khi đó, ông Danh còn có nhiều hành vi vi phạm khác như chỉ đạo kiểm tra, bắt giữ xe chở hàng lậu ngoài địa bàn quản lý; ra quyết định tạm giữ phương tiện là ôtô khách 77B-009.91 trái quy định; tự ý trả tang vật, phương tiện, giấy tờ vi phạm là vượt thẩm quyền...

