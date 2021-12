Khi ông Giám đốc vừa đạp xe vừa hát

Năm 2017, Giám đốc Sở giao thông vận tải TP HCM khi đó là Bùi Xuân Cường đi họp bằng xe bus. Sau đó, cả chục tuyến xe bus dừng hoạt động. Hôm qua, Giám đốc Sở đương nhiệm Trần Quang Lâm đi xe đạp, vừa đạp vừa hát, vừa tự hào.



Xe đạp công cộng chỉ có thể "sống" nếu nó tồn tại song hành với các phương tiện vận tải công cộng. Ảnh: GA



Hôm đi họp bằng xe bus, ông Bùi Xuân Cường có khuyên người dân: Nếu có điều kiện nên đi xe buýt, vừa tiện lợi, vừa an toàn, vừa góp phần giảm xe cá nhân.



Nhưng sau chuyến xe bus "định mệnh” ấy, tình trạng xe buýt Thành phố hết sức thê thảm. Ba tuyến xe bus số 2, 11 và 144 ngừng khai thác dù kết nối giữa các đầu mối vận tải, khu chợ, trường học như Bến xe miền Tây, Bến Thành, Đầm Sen, Chợ Lớn. Tính từ năm 2018 đã có tới 10 tuyến xe bus ngưng hoạt động, dù không biết bao tiền bạc trợ giá đã đổ ra.



Suy cho cùng, sự cổ động, những lời lẽ có cánh, hay những chuyến “đi xe bus cảnh” với tiền hô hậu ủng... sẽ chẳng có tác dụng gì với dân cả nếu xe bus vẫn là lê thê, bất tiện, thiếu kết nối.



Hôm qua, khi những chiếc xe đạp công cộng đầu tiên lăn bánh ở TP HCM, Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Lâm đã xúc động chia sẻ: "Cảm giác là rất khác so với đi xe máy, ôtô hay xe bus. Vừa đạp xe, vừa hát, vừa cảm nhận không khí, cảm nhận vẻ đẹp của thành phố khiến tôi cảm thấy tự hào".



Ông Lâm nói xe đạp chính là giải pháp giảm ùn tắc, đảm bảo cho Thành phố phát triển bền vững, đạt mục tiêu trở thành “văn minh hiện đại”; đón đầu nhu cầu du lịch; chuẩn bị kết nối hệ thống metro...



Rất nhiều ý nghĩa, rất nhiều kỳ vọng, rất nhiều sứ mệnh được gửi gắm... Và tất cả đều đúng, chỉ là khó thực hiện, khó đạt được mà thôi.



Nói đến xe đạp công cộng, có lẽ không thể nhắc lại sự thất bại của mô hình xe đạp chia sẻ ở Trung Quốc. Lý do là vì thiếu làn đường riêng, khiến người đi xe đạp chẳng còn cách nào khác là phải di chuyển trên vỉa hè. Đến giờ, những “nghĩa địa xe đạp” vẫn ở đó. Chất cao như núi.



Một thành phố, với người dân đi bộ, đạp xe đến trạm xe buýt, sử dụng metro... điều đó thật đẹp, thật lãng mạn và cũng thật văn minh...



Nhưng để điều đó thật sự trở thành tương lai thì những dự án xe đạp công cộng phải song hành với xe bus, với metro chứ đừng chỉ để.... làm cảnh.



Có một chuyện rất hài hước là trong chuyến đi họp bằng xe bus năm ấy, khi xuống ở trạm Hải Thượng Lãn Ông (Q.5), ông Giám đốc Sở phải đi xuống lòng đường vì không có lối đi cho người đi bộ.



Nay mai, cũng có thể sẽ có một phát hiện, rằng TP HCM, cũng như Hà Nội hay bất cứ đâu ở Việt Nam chưa hề có một làn đường cho xe đạp.



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/khi-ong-giam-doc-vua-dap-xe-vua-hat-985567.ldo

Theo ANH ĐÀO (LĐO)