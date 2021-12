Đến sáng 2-12, ít nhất 18 người chết và mất tích do mưa lũ tại Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, cập nhật đến 8 giờ sáng nay 2-12, mưa lũ ở Nam Trung bộ và Tây Nguyên đã làm ít nhất 18 người chết và mất tích (tăng 6 người so với báo cáo tối 1-12).



Nước lũ ở xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước (Bình Định) đang rút nhanh. Ảnh: NGỌC OAI





Hiện nay, mưa đang ngớt và nhiều nơi dần tạnh ráo. Do đó, nước lũ trên các sông ở Nam Trung bộ và Tây Nguyên đang rút. Vì vậy, hầu hết các hồ thủy điện đều giảm lưu lượng xả lũ.



Đến sáng nay 2-12, tại Gia Lai, thủy điện An Khê xả 316 m3/giây; thủy điện Kanak xả 292 m3/giây.



Tại Phú Yên, sáng nay 2-12, thủy điện sông Ba Hạ giảm mức xả còn 3.660 m3/giây; thủy điện Sông Hinh xả 336 m3/giây; thủy điện Krong H’năng xả 243 m3/giây.





Mưa lũ cũng làm cho nhiều tuyến đường ở Phú Yên bị chia cắt





Do nước lũ rút nên đến sáng 2-12, Phú Yên chỉ còn 150 nhà ngập từ 0,5-1m và 2.815 nhà ngập từ 0,3-0,5m ở Tuy Hòa, Phú Hòa, Tuy An. Tại Bình Định còn 1.800 nhà bị ngập 0,2-0,4m ở Quy Nhơn, An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát.





Theo VĂN PHÚC (SGGPO)