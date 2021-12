Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao bắt giam một đại úy thuộc trại giam Z30D

Chiều 13.12, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Cơ quan điều tra thuộc Viện KSND tối cao đã ra quyết định bắt tạm giam một đại úy thuộc Trại giam Z30D (Bộ Công an, đóng tại xã Tân Đức, H.Hàm Tân, Bình Thuận).

Liên quan thông tin Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao bắt tạm giam một đại úy công an thuộc Trại giam Thủ Đức (Z30D - Bộ Công an), trả lời PV Thanh Niên, đại tá Lê Bá Thụy, giám thị Trại giam Thủ Đức xác nhận thông tin này. "Cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao họ làm việc độc lập, nên tôi chỉ biết vậy thôi”, đại tá Lê Bá Thụy cho hay.



Theo giám thị Trại giam Z30D, đại úy bị khởi tố, bắt tạm giam vì có hành vi vi phạm khi dùng nhục hình đối với phạm nhân tại trại giam này.



Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, cán bộ công an bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao bắt giam là đại úy Nguyễn Doãn Tú, cán bộ ở một phân trại sản xuất thuộc Trại giam Z30D.





Xe của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao rời Trại giam Thủ Đức lúc 14 giờ 30 ngày 13.12 để di lý bị can về TP.HCM - Ảnh: Q.H



Lúc 14 giờ hôm nay 13.12, sau khi có kết quả xét nghiệm RT-PCR Covid-19 đối với bị can Nguyễn Doãn Tú, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã đến Công an xã Tân Đức (H.Hàm Tân, Bình Thuận) tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định, sau đó di lý bị can Tú về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra.



Trước đó, đại úy Nguyễn Doãn Tú đã bị Z30D đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Ông Tú bị khởi tố về hành vi “dùng nhục hình” đối với người đang thi hành án tù, được quy định tại Điều 373 Bộ luật Hình sự.





Bị can Tú bị khởi tố về hành vi dùng nhục hình đối với người đang bị phạt tù - Ảnh: Q.H



Được biết, trong quá trình đưa phạm nhân đi lao động, đại úy Nguyễn Doãn Tú đã dùng nhục hình với một phạm nhân và bị phạm nhân này tố cáo.



Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Cơ quan điều tra đã được “Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp” (Vụ 6 - Viện KSND tối cao) phê chuẩn từ cuối tuần trước.



Hiện vụ bắt tạm giam đại úy công an trại Z30D đang được Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao thụ lý theo quy định của pháp luật.



Theo QUẾ HÀ (TNO)