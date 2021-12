Chìm tàu cá trên vùng biển Quảng Trị, 5 thuyền viên mất tích

Tàu cá NA 93553 TS bắt đầu ra khơi đánh bắt hải sản trên biển vào ngày 23/11. Đến 10 giờ ngày 30/11, trong quá trình khai thác trên vùng biển Quảng Trị, tàu bị sự cố sổ nước từ phía dưới gây chìm tàu.



Chiều 1/12, ông Cao Xuân Điệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cho biết địa phương vừa nhận được thông tin, tàu cá NA 93553 TS đang khai thác hải sản trên biển đã gặp sự cố và chìm tàu, khiến 5 thuyền viên mất tích.



Tàu cá NA 93553 TS có 6 thuyền viên, do anh Thái Bá Huy (thôn 3, xã Sơn Hải) làm thuyền trưởng.



Các thuyền viên mất tích gồm: Thái Bá Tình (sinh năm 1952), Trần Văn Hợi (sinh năm 1959), Trần Văn Nghĩa (sinh năm 1964), anh Thái Bá Huy (sinh năm 1979), Thái Bá Hòa (sinh năm 2003). Tất cả đều trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu.



Theo thông tin Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hải nhận được, tàu cá NA 93553 TS bắt đầu ra khơi đánh bắt hải sản trên biển vào ngày 23/11. Đến 10 giờ ngày 30/11, trong quá trình khai thác trên vùng biển tỉnh Quảng Trị, tàu bị sự cố sổ nước từ phía dưới gây chìm tàu.



Sau khi sự cố chìm tàu xảy ra, trong số 6 thuyền viên trên tàu, chỉ có ngư dân Trần Văn Huy (thôn 4, xã Sơn Hải) đã được tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi cứu vớt, hiện sức khỏe đã bình thường; còn 5 thuyền viên vẫn đang mất tích.



Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hải Cao Xuân Điệp, sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân xã đã báo cáo sự việc lên chính quyền cấp trên.



Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đang phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cùng một số tàu cá đang khai thác thủy hải sản gần khu vực tàu cá bị chìm, tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

