Cháy lớn trên Xa Lộ Hà Nội- TP Thủ Đức

Sáng 21-12, khói, lửa bốc lên từ một kho chứa hàng hóa phế liệu trên Xa Lộ Hà Nội (TP Thủ Đức, TP HCM) khiến người dân sinh sống quanh khu vực hoảng hốt.





Cận cảnh kho phế liệu bị "bà hỏa" hỏi thăm lúc rạng sáng





Theo thông tin ban đầu, hỏa hoạn bộc phát từ khoảng 5 giờ, ngày 21-12. Nhà kho nói trên có diện tích 400 m2, tọa lạc tại số 109 Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP HCM.



Nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP HCM lập tức điều động Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Thủ Đức, Bình Thạnh cùng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 2 đến hiện trường, phối hợp xử lý sự cố.



Gần 100 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại khu vực hỏa hoạn, tiếp cận hiện trường.



Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP HCM trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.



Hiện tại, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế đám cháy.



Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi 200 m2 nhà xưởng. Cảnh sát PCCC-CNCH ngăn chặn kịp thời, không cho lửa cháy lan sang những nhà dân lân cận.



Cơ quan chức năng đang tiến hành mọi biện pháp nghiệp vụ nhằm làm rõ nguyên nhân vụ cháy.



Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường vụ cháy nhà kho trên Xa Lộ Hà Nội:



Theo Di Lâm (NLĐO)