Cập nhật về 17 thủy thủ Việt Nam được cứu ở vùng biển giáp Hàn Quốc

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 9.12, Bộ Ngoại giao đã cập nhật tình hình 17 thuyền viên Việt Nam được cứu sống sau vụ chìm tàu Huoei Crystal tại vùng biển giáp ranh Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên.



Tàu Huoei Crystal chở theo 18 thuyền viên Việt Nam bị chìm tại vùng biển giáp ranh Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên. Ảnh: Vesseltracker.com



Theo thông tin Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cung cấp, vào chiều ngày 11.12 theo giờ địa phương, khi đang di chuyển trên vùng biển giáp ranh Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên, tàu Huoei Crystal mang quốc tịch Nhật Bản, treo cờ Panama, trên đó có 18 thuyền viên là người Việt Nam đã gặp sự cố do sóng lớn khiến nước tràn vào tàu. Con tàu này đã mất liên lạc ngay sau đó.



Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên đã khẩn trương liên hệ với cơ quan chức năng ở sở tại xác minh thông tin và đề nghị triển khai khẩn cấp các công tác tìm kiếm, cứu nạn cần thiết, đảm bảo tối đa an toàn tính mạng cho các thuyền viên Việt Nam.



Các cơ quan chức năng của Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên đều cho biết đã triển khai ngay tàu cứu hộ đến hiện trường. Đến rạng sáng ngày 2.12, tàu cứu hộ của Hàn Quốc đã cứu được 17 thuyền viên Việt Nam, đưa về nhập cảnh an toàn tại cảng Mukho, thành phố Donghae, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc.



Việc tìm kiếm một thuyền viên còn lại đã được các lực lượng Bảo vệ Bờ biển triển khai tích cực cho đến chiều tối ngày 4.12 nhưng không có kết quả.



Người phát ngôn cho biết, Bộ Ngoại giao đã liên hệ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông Vận tải, đề nghị chỉ đạo các công ty phái cử liên hệ với thân nhân của các thuyền viên, thông báo tình hình, thăm hỏi, động viên thân nhân và hướng dẫn các thủ tục cần thiết. Đồng thời các công ty phái cử cũng phải thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo công tác hỗ trợ cho các thuyền viên các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của công dân Việt Nam.



Hiện các công ty chủ tàu và bảo hiểm đã liên lạc với các thuyền viên để xác nhận tình trạng và tiến hành công tác bảo hiểm, bồi thường theo quy định.



Việc hồi hương sẽ được triển khai theo nguyện vọng của các thuyền viên.

Theo PHƯƠNG LINH (LĐO)