Bộ Công an triệu tập Giám đốc CDC Hải Dương để điều tra 1 chuyên án

Ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC tỉnh Hải Dương đã bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) triệu tập tới làm việc, phục vụ công tác điều tra 1 chuyên án.





Chiều 15-12, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đang điều tra, xác minh đối với ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương.





Công an triệu tập Giám đốc CDC Hải Dương liên quan đến một chuyên án. Ảnh: CTV.



Cũng theo nguồn tin này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã tiến hành triệu tập ông Phạm Duy Tiến đến cơ quan công an làm việc, phục vụ công tác điều tra 1 chuyên án.



Trước đó, chiều ngày 9-12 vừa qua, lực lượng thuộc Bộ Công an phối hợp Công an phường Quang Trung, TP Hải Dương, thực hiện khám xét nơi làm việc của ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC tỉnh Hải Dương.



Để đảm bảo công tác điều tra, xác minh, mới đây, Sở Y tế Hải Dương có văn bản số 766/QĐ-SYT về việc giao viên chức điều hành hoạt động của CDC tỉnh Hải Dương. Theo đó, Giám đốc Sở Y tế giao ông Nguyễn Phúc Thiện, Phó Giám đốc CDC Hải Dương, điều hành hoạt động của Trung tâm kể từ ngày 13-12-2021 cho đến khi kết thúc việc điều tra.

