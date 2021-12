Bị phóng điện, 2 người đàn ông đan thép đổ bêtông thương vong

Đang đứng đan thép để chuẩn bị đổ bêtông mái nhà, 2 người đàn ông bất ngờ bị phóng điện.

Ngày 16-12, ông Phạm Ngọc Dương, Chủ tịch UBND xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ việc 2 người đàn ông bị điện giật thương vong.



Người dân đưa nạn nhân xuống để đưa đi cấp cứu. Ảnh: N. Lộc

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, khi 2 người đàn ông đang đan thép để chuẩn bị đổ bêtông mái nhà trên địa bàn xã Nghi Diên thì bất ngờ bị phóng điện khiến cả hai bất tỉnh.

Phát hiện sự việc, người dân lập tức chuyển 2 người xuống đất, đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên một người đã tử vong khi đến viện, người còn lại bị bỏng nặng. Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là anh Phạm Trọng T., trú xã Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên, Nghệ An. Nạn nhân bị thương được xác định là Phạm Văn C., trú xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Tại hiện trường, phía trên căn nhà cao tầng đang thi công có đường dây điện chạy qua.

Hiện, nguyên nhân của vụ việc trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.