Bắt tạm giam cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, tiến hành bắt tạm giam ông Trương Quốc Cường, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý dược Bộ Y tế.





Ngày 10.12, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, đồng thời áp dụng lệnh bắt tạm giam đối với ông Trương Quốc Cường, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý dược, Bộ Y tế.



Ông Trương Quốc Cường khi còn đương chức. Ảnh: Ngọc Thắng



Trước đó, đầu tháng 11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Cường để điều tra về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo điều 360 bộ luật Hình sự và áp dụng biện pháp “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với ông Cường.



Ông Cường là một trong 14 bị can có liên quan đến vụ án “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại TP.HCM và Cục Quản lý dược (Bộ Y tế).



Trung tuần tháng 11, Cơ quan An ninh điều tra đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 9 bị can về tội “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”, gồm: Nguyễn Minh Hùng, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty VN Pharma; Võ Mạnh Cường, cựu Giám đốc Công ty TNHH thương mại hàng hải quốc tế H&C...



Ông Trương Quốc Cường và cấp dưới là Nguyễn Việt Hùng, nguyên Phó cục trưởng Cục Quản lý dược, bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.



2 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gồm Phạm Hồng Châu, nguyên Trưởng phòng Đăng ký thuốc; và Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên Phó trưởng phòng Quản lý giá thuốc.



Kết luận điều tra xác định, trong giai đoạn 2008 - 2014, tại Cục Quản lý dược đã xảy ra một số sai phạm trong quá trình thẩm định, xét duyệt, cấp số đăng ký thuốc mang nhãn mác Health 2000 và chưa có các biện pháp kịp thời để xem xét đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố điều tra đối với 3 cán bộ, lãnh đạo của cục này do có liên quan đến các sai phạm.



Ông Trương Quốc Cường với vai trò Cục trưởng Cục Quản lý dược, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng xét duyệt cấp số đăng ký thuốc, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và pháp luật về mọi mặt hoạt động của Cục Quản lý dược cũng có trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra những sai phạm nêu trên của Cục Quản lý dược, gây hậu quả thiệt hại về tài sản hơn 50 tỉ đồng.



Quá trình điều tra, bị can Trương Quốc Cường có thái độ hợp tác, thành khẩn khai báo, thừa nhận trách nhiệm là người đứng đầu khi để xảy ra các sai phạm tại Cục Quản lý dược; bản thân bị can có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác tại Bộ Y tế và được Nhà nước, Chính phủ tặng nhiều huân chương, huy chương, bằng khen; gia đình có công với cách mạng.



Chính vì thế, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị Viện KSND tối cao và tòa án xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật đối với bị can trong quá trình truy tố, xét xử.

Theo Thái Sơn (TNO)