Bắt nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn

Sáng 28-12, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết sáng cùng ngày, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tiến Quang, đại tá, nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn, nguyên Thủ trưởng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đồ Sơn, Công an TP Hải Phòng.



Cùng với đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Vũ Hoàng Văn, nguyên Cán bộ Công an quận Đồ Sơn, về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc, để điều tra, xử lý theo quy định.



Cơ quan tố tụng bắt tạm giam 1 bị can tại Công an quận Đồ Sơn



Như Báo Người Lao Động đã thông tin, liên quan đến vụ việc làm sai lệch hồ sơ trong vụ án khi giải quyết vụ việc có dấu hiệu "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" tại quán karaoke Hải Sơn 86 (trên địa bàn phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn), trước đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố và bắt tạm giam 5 lãnh đạo, cán bộ Công an quận Đồ Sơn gồm: trung tá Phạm Quang Tuấn, Phó Trưởng Công an quận; thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phó đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp; trung tá Đinh Đình Việt, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy; thượng úy Đỗ Hữu Dũng, Phó Đội trưởng Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội; thượng úy Nguyễn Viết Công, cán bộ Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội



Ngoài ra, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cũng quyết định khởi tố ông Vũ Duy Thanh, cán bộ Đội Quản lý hành chính Công an quận Đồ Sơn, về hành vi trên. Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Thanh.



Theo kết luận điều tra, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Cường khai được ông Trần Tiến Quang, Trưởng công an quận Đồ Sơn, và Phạm Quang Tuấn chỉ đạo nhận tiền của người nhà các nghi can để không xử lý sự việc. Sau đó, Cường dừng tổng hợp tài liệu, đồng thời chỉ đạo một số thuộc cấp làm lại hồ sơ bằng cách cho các nghi can viết lại bản tự khai theo hướng không sử dụng ma tuý trong quán karaoke.



Cơ quan điều tra xác định vụ án còn có dấu hiệu của tội Nhận hối lộ. Cụ thể, theo lời khai ban đầu của Cường, bị can này đã trực tiếp nhận 680 triệu đồng từ người nhà của nhóm nghi phạm. Sau đó, một số người khác cũng nhận tiền đưa lại cho bị can Cường với tổng số tiền 390 triệu đồng, gồm: ông Trần Tiến Quang (Trưởng công an quận) 30 triệu đồng; Nguyễn Văn Tuấn (cán bộ Đội điều tra tổng hợp) 60 triệu đồng; Nguyễn Quang Anh (cán bộ Đội hình sự) 100 triệu đồng và Đỗ Hữu Dũng (Đội phó Đội quản lý hành chính) 200 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó, Nguyễn Hữu Cường khai chỉ trực tiếp nhận 200 triệu đồng từ Nguyễn Quang Anh và Đỗ Hữu Dũng (lý do khai trước đó là vì được ông Quang và Tuấn nói phải nhận hết thì sẽ lo cho sau này - theo kết luận điều tra)... Số tiền này được Cường chuyển lại cho lãnh đạo công an quận để chia cho các cá nhân, đơn vị.



Với các tài liệu đã thu thập được, cơ quan điều tra nhận thấy có dấu hiệu của việc nhận hối lộ. Tuy nhiên, ngoài lời khai của ông Cường, những bị can khác và các cán bộ Công an quận Đồ Sơn đều không khai báo có việc nhận tiền.



Ngoài ra, 12 người vi phạm ở quán karaoke và người nhà của họ cũng không khai có việc đưa tiền. Số người liên quan còn lại hiện đi đâu, làm gì chưa xác định được. Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ dấu hiệu nhận hối lộ, có căn cứ sẽ khởi tố để xử lý.



Về trách nhiệm của ông Trần Tiến Quang, Trưởng công an quận Đồ Sơn, kết quả điều xác định ông này là người trực chỉ huy đơn vị ngày 12-11-2020 đến sáng 13-11-2020.



Theo lời khai của bị can Nguyễn Hữu Cường, ông Quang chỉ đạo bị can này nhận tiền của người nhà những người liên quan để giải quyết theo hướng xử lý hành chính. Tuy nhiên, ông Trần Tiến Quang khai không biết việc thu giữ ma túy khi kiểm tra quán karaoke Hải Sơn 86, không thừa nhận việc chỉ đạo nhận tiền, làm lại hồ sơ và không biết nội dung Công an phường Hợp Đức báo cáo.





Liên quan đến vụ việc nhóm lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an quận Đồ Sơn làm sai lệch hồ sơ khi giải quyết vụ việc có dấu hiệu "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" tại quán Karaoke Hải Sơn 86 đã bị phanh phui khi cấp dưới của ông Nguyễn Hữu Cường là thiếu tá Trịnh Văn Khoa đã làm đơn tố cáo với cơ quan điều tra VKSND Tối cao.



Thiếu tá Khoa cung cấp thông tin rạng sáng 13-11-2020, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn, thiếu tá Khoa cùng các cán bộ, chiến sĩ Đội điều tra tổng hợp, Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện kiểm tra đột xuất quán karaoke Hải Sơn 86, trên địa bàn phường Hợp Đức.



Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện tại phòng VIP 5 của quán hát có 17 người có dấu hiệu sử dụng trái phép ma túy tổng hợp. Trên bàn và sàn nhà có một số viên màu hồng giống loại ma túy tổng hợp, tiếp tục kiểm tra phát hiện có một số túi nilon dính chất bột màu trắng nghi là ketamine.



Theo thiếu tá Khoa, sau khi thu giữ tang vật, lập biên bản hiện trường, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, Công an quận Đồ Sơn đã đưa 28 người tại quán karaoke về trụ sở để phục vụ công tác điều tra, xét nghiệm ma túy. Kết quả xét nghiệm cho thấy, 25/28 đối tượng có phản ứng dương tính với ma túy.



Trong đơn tố cáo, thiếu tá Khoa cho hay bản thân được phân công lấy lời khai của 2 người dương tính với ma túy. Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều cùng ngày, thiếu tá Cường chỉ đạo dừng lấy lời khai để những người bị tạm giữ gọi điện cho người thân. Bắt đầu từ tối đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, toàn bộ những người bị bắt giữ được cho về.



Thiếu tá Khoa cho biết thêm sau vụ việc trên, Đội điều tra tổng hợp được yêu cầu làm lại hồ sơ vụ bắt giữ nhóm bay lắc theo hướng ghi lời khai không có ai sử dụng ma túy. Tuy nhiên, các cán bộ Đội điều tra tổng hợp không thực hiện. Ngay sau đó, vụ việc được giao cho những người khác thực hiện…

