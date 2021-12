Bắt khẩn cấp kẻ bạo hành bé gái 8 tuổi con người tình tử vong

Một số người ở gần gia đình bé gái bị bạo hành cho biết trước lúc N.T.V A. tử vong, họ có nghe tiếng cháu khóc.



Ngày 25-12, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đã bắt khẩn cấp V.N.Q.T (SN 1995, ngụ tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi nghi hành hạ, đánh đập cháu N.T.V.A (SN 2013, ngụ quận 1) dẫn tới tử vong.



Theo điều tra ban đầu, tối 22-12, cháu A. được gia đình đưa vào bệnh viện ở phường 22, quận Bình Thạnh cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ phát hiện cháu bé bị nhiều vết thương khắp người và đã tử vong trước lúc nhập viện.





Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Bình Thạnh nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra. Công an xác định trên người bé gái có nhiều vết thương, mặt có nhiều vết khâu.



Công an đã mời cha bé là ông Th. (36 tuổi, ngụ quận 1) và V.N.Q.T lên trụ sở làm việc. Tại đây, T. thừa nhận đã bạo hành cháu A. dẫn đến tử vong.



Điều tra cho thấy T. và cha ruột cháu A. sống chung với nhau tại một căn hộ ở phường 22, quận Bình Thạnh. Cháu A. là con riêng của ông Th. với người vợ đầu.



Kiểm tra căn hộ trên, công an phát hiện cây lau nhà bị gãy và bảng danh sách công việc mỗi ngày mà bé A. phải làm.



Một số người ở gần căn hộ tiết lộ trước lúc cháu A. tử vong, họ có nghe tiếng cháu khóc.

