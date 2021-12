Bắt cán bộ của Sở LĐTBXH Đà Nẵng nhận hối lộ

Lực lượng chức Đà Nẵng vừa bắt tạm giam một cán bộ thuộc Sở LĐTBXH TP.Đà Nẵng nhận hối lộ, làm giấy tờ để người khác ở lại Việt Nam trái phép.



Lực lượng chức năng Đà Nẵng bắt tạm giam Nguyễn Văn Phong. Ảnh: Công an Đà Nẵng



Ngày 18.12, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc, chỗ ở đối với Nguyễn Văn Phong, là cán bộ Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP.Đà Nẵng.



Theo thông tin ban đầu, tháng 10.2018, Lê Văn Thoại (phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh) bắt đầu làm hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP.Đà Nẵng.



Sau đó, Thoại làm quen với Nguyễn Văn Phong - cán bộ Phòng Việc làm - An toàn lao động và đặt vấn đề sẽ bồi dưỡng cho Phong 1,5 triệu đồng/1 bộ hồ sơ được cấp (trong đó 1 triệu đồng cho việc xét duyệt chấp thuận nhu cầu, 500 nghìn đồng cho việc xét duyệt cấp giấy phép lao động).



Lê Văn Thoại đã 4 lần đưa tiền mặt và 3 lần chuyển khoản cho Phong với số tiền khoảng 80 triệu đồng.



Từ tháng 10.2018 đến nay, Lê Văn Thoại đã nộp tổng cộng khoảng 190 bộ hồ sơ xin cấp giấy phép lao động tại Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP.Đà Nẵng.



Qua điều tra xác minh xác định các giấy tờ trong hồ sơ như giấy chứng nhận chuyên gia, lý lịch tư pháp, phiếu khám sức khỏe là các giấy tờ giả.



Hành vi nêu trên của Nguyễn Văn Phong đã phạm vào tội “Nhận hối lộ”.



Cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra vụ án “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” do Lê Văn Thoại cùng đồng bọn thực hiện.



Theo THANH CHUNG (LĐO)