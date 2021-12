2 người chết, 17 người bị thương trong tai nạn liên hoàn ở Bình Định

Đã có 2 người chết, 17 người bị thương phải nhập viện cấp cứu trong vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào tối 30.12 tại tỉnh Bình Định.



Hiện trường vụ tai nạn

Sáng 31.12, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, lực lượng công an tỉnh Bình Định đã bắt giữ tài xế Nguyễn Văn Lâu (36 tuổi, trú tại xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường ĐT636, ĐT638.

Trước đó, khoảng 17h ngày 30.12, tài xế Nguyễn Văn Lâu điều khiển xe tải 77C-15.414 kéo theo rơ móc 77R-00681 theo hướng Đông–Tây trên đường ĐT639, ĐT 638 thuộc địa phận xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn xảy ra tai nạn với 11 xe môtô và 1 xe đạp trên đường làm 15 người bị thương.



Đã có 2 người chết, 17 người bị thương trong vụ tai nạn.

Sau đó xe đầu kéo tiếp tục di chuyển lên đường ĐT638 thuộc xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn xảy ra tai nạn với 2 xe môtô khác rồi tiếp tục di chuyển khỏi hiện trường.

Lực lượng cảnh sát giao thông Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước đã truy đuổi, đến quốc lộ 1A xã Phước Lộc khống chế, đưa tài xế cùng phương tiện về Công an thị xã An Nhơn để điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.