Xác minh thông tin lao động Việt bị chủ người Trung Quốc giam giữ tại Serbia

Phóng viên nêu câu hỏi các phương tiện truyền thông gần đây đã đưa tin về việc công nhân Việt Nam tại một nhà máy do người Trung Quốc điều hành ở Serbia bị giam giữ trái với ý muốn của họ.



Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 18-11, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời một số câu hỏi liên quan đến tình hình bảo hộ công dân.





Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.



Phóng viên nêu câu hỏi các phương tiện truyền thông gần đây đã đưa tin về việc công nhân Việt Nam tại một nhà máy do chủ người Trung Quốc điều hành ở Serbia bị giam giữ trái với ý muốn của họ.



Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Chúng tôi cũng vừa liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Romania kiêm nhiệm Serbia. Đại sứ quán cho biết cũng đã có được thông tin từ một số báo chí của Serbia và hiện nay đang nỗ lực để xác minh thông tin".



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay trước hết Đại sứ quán liên hệ với các công nhân tại Serbia, các công ty phái cử lao động và các cơ quan liên quan sở tại.



Thông tin bước đầu của Đại sứ quán cho biết không có chuyện bị hành hung hay là đánh đập.



Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán tiếp tục nắm thông tin, nắm tình hình, liên hệ với các cơ quan chức năng của sở tại để có thể xác minh và có các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích của công dân Việt Nam, của lao động Việt Nam, bảo đảm an toàn cho người lao động Việt Nam tại Serbia.



Phóng viên nêu câu hỏi đầu tháng 11-2021, báo cáo của một nhóm chuyên gia Liên Hiệp Quốc nêu hiện tượng một số phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam bị chủ lao động đánh đập và lạm dụng sau khi được tuyển dụng sang Ả Rập Saudi làm người giúp việc.



Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam luôn ưu tiên thúc đẩy bình đẳng giới, thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện để phụ nữ cũng như nam giới tham gia thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Đồng thời, Việt Nam cũng thực hiện nhiều biện pháp nhằm bảo vệ lao động nữ, chống bạo hành và quấy rối tình dục tại nơi làm việc, phòng ngừa lao động trẻ em thông qua việc ban hành hệ thống luật pháp và chính sách liên quan như Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Trẻ em năm 2016. Việt Nam cũng đã gia nhập 25 công ước của Tổ chức lao động quốc tế, bao gồm 7/8 công ước cơ bản, trong đó có phòng chống phân biệt đối xử lao động trẻ em và lao động cưỡng bức.



Việt Nam cũng là nước đầu tiên ở châu Á, nước thứ 2 trên thế giới, phê chuẩn Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em. Với tinh thần đó, Bộ Ngoại giao luôn quan tâm chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thường xuyên trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại, các công ty quản lý và sử dụng lao động, giữ liên lạc với cộng đồng người Việt Nam ở sở tại nhằm tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam sinh sống, làm việc, lao động ở nước ngoài đồng thời sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân, bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam, trong đó đặc biệt là lao động nữ và trẻ em trong trường hợp cần thiết.



Thời gian qua, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Saudi cũng nhận được một số phản ánh về tình hình người lao động Việt Nam tại đây. Ngay sau khi nhận được thông tin, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Saudi cũng đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin, yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.



Đại sứ quán và Ban quản lý lao động Việt Nam tại Ả Rập Saudi cũng đã phối hợp với công ty phái cử lao động của các lao động để tìm các biện pháp giải quyết dứt điểm những tranh chấp với chủ sử dụng, bảo vệ an toàn và quyền lợi của công dân Việt Nam. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp như vừa qua, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Saudi cũng đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phối hợp với các cơ quan chức năng, các hãng hàng không tổ chức nhiều chuyến bay, cho đến nay đã đưa khoảng gần 800 công dân Việt Nam về nước an toàn.



"Các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại tổ chức thêm các chuyến bay để đưa các công dân Việt Nam có nhu cầu, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước phù hợp với nguyện vọng của công dân cũng như tình hình dịch bệnh diễn biến trên thế giới và năng lực cách ly của Việt Nam"- bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

Theo DƯƠNG NGỌC (NLĐO)