Tiêm phủ hết mũi 1 vaccine cho người dân Nam Bộ và Tây Nguyên trong 5 ngày

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện phân bổ, chỉ đạo tổ chức tiêm vaccine ở các địa phương khu vực Nam Bộ và Tây nguyên, đảm bảo phủ hết mũi 1 trong vòng 5 ngày cho người trên 18 tuổi; trả mũi 2 kịp, đủ; tiêm cho trẻ em 12-17 tuổi.



Gia Lai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đạt hơn 70%

Yêu cầu khẩn trương phân bổ, tiêm phủ hết mũi 1 cho người trên 18 tuổi tại Nam Bộ và Tây Nguyên trong 5 ngày. Ảnh Tạ Quang



Ngày 7.11, Văn phòng Chính phủ cho biết, cơ quan này vừa ban hành Thông báo số 304/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh miền Tây Nam Bộ và Tây Nguyên về công tác phòng chống dịch COVID-19.



Theo đó, thông báo nêu rõ, chiều ngày 5.11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19, công tác tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch COVID-19.



Tham dự cuộc họp, tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có đại diện Lãnh đạo các Bộ: Y tế, Công an và Văn phòng Chính phủ; đại diện các Bộ: Quốc phòng, Giao thông vận tải; các Thành viên Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 dự họp tại điểm cầu số 7 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID 19 của 08 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang, Đắk Lắk, Gia Lai dự họp tại điểm cầu của địa phương.



Sau khi nghe báo cáo của các địa phương, ý kiến phát biểu của lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Công an, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ và các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện phân bổ, chỉ đạo tổ chức tiêm vaccine ở các địa phương khu vực Nam Bộ và Tây nguyên, đảm bảo phủ hết mũi 1 trong vòng 5 ngày cho người trên 18 tuổi; trả mũi 2 kịp, đủ; tiêm cho trẻ em 12-17 tuổi.



Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng tổ chức lực lượng hỗ trợ tiêm nhanh nhất. Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể, đảm bảo nguồn thuốc để điều trị sớm ngay từ đầu các trường hợp F0 để giảm thấp nhất chuyển nặng, tử vong.

https://laodong.vn/thoi-su/tiem-phu-het-mui-1-vaccine-cho-nguoi-dan-nam-bo-va-tay-nguyen-trong-5-ngay-971644.ldo



Theo Vương Trần (LĐO)