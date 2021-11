Thanh Hóa: 3 học sinh lớp 8 đuối nước thương tâm

Chiều 8-11, ông Đỗ Viết Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Sinh (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh tử vong.



Pleiku: 2 cháu nhỏ tử vong do đuối nước

Tìm thấy thi thể hai người đuối nước tại hồ thủy điện ở Kon Tum

Đuối nước đã cướp đi sinh mạng của nhiều trẻ em. Ảnh minh họa



Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 7-11, một nhóm học sinh lớp 8 Trường THCS Xuân Sơn (được sáp nhập từ xã Xuân Sơn và Xuân Quang) rủ nhau đi chơi.



Do thời tiết oi bức, nóng nực, nên trong lúc chơi có 3 em đã xuống một hố nước lớn để tắm. Trong lúc tắm, không may cả 3 em bị đuối nước tử vong.



Trong ngày 8-11, gia đình và chính quyền địa phương đã làm lễ an táng cho 3 học sinh xấu số. Lãnh đạo huyện Thọ Xuân, Phòng GD-ĐT cũng đã đến động viên, chia buồn cùng 3 gia đình có học sinh gặp nạn.

Theo DUY CƯỜNG (SGGPO)