Tạm giữ kho hàng Trung Quốc nghi nhập lậu của 'hot girl' chuyên livestream bán hàng trên Facebook

Ngày 16.11, Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ hơn 1,5 tấn quần áo từ kho hàng nghi nhập lậu của một "hot girl" chuyên livestream bán hàng trên Facebook.





Trước đó, lúc 15 giờ ngày 12.11, Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.Thanh Khê ập vào kho hàng trên đường Đỗ Quang (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) của "hot girl" N.T.H (28 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê), phát hiện một số lượng lớn hàng hóa quần áo phục vụ việc livestream bán hàng trên Facebook.



Qua kiểm đếm, tại đây có khoảng 1,5 tấn quần áo ngoại nhập, mang nhãn mác nước ngoài, khả năng là hàng hóa từ Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, chị N.T.H không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp lệ để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của hàng hóa.



Số hàng hóa bị thu giữ tại kho của "hot girl" livestream bán hàng qua Facebook - Ảnh: Văn Tiến



Trong khi đó, theo Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận, cơ sở của chị N.T.H vừa là kho hàng vừa là nơi "hot girl" này tổ chức livestream bán hàng trên Facebook, với lượt theo dõi rất cao.



Trước đó, lúc 9 giờ 30 phút ngày 10.11, Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.Thanh Khê đã kiểm tra toa tàu mang số 131262 thuộc tàu hàng chạy tuyến Hà Nội – Đà Nẵng khi tàu dừng tại ga Đà Nẵng.



Bên trong toa có tổng cộng 3,5 tấn hàng gồm thiết bị điện tử, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em, xe đạp… Số hàng này có nguồn gốc nhập ngoại từ biên giới phía bắc, được gửi từ Hà Nội cho nhiều chủ hàng tại TP.Đà Nẵng. Tuy nhiên vào thời điểm kiểm tra, các chủ hàng không đến nhận.



Kiểm đếm số hàng hóa thu giữ từ toa tàu- Ảnh: Văn Tiến





Do số lượng hàng hóa lớn, Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.Thanh Khê đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ và gọi thêm lực lượng vận chuyển bên ngoài, đến chiều cùng ngày mới đưa hết hàng hóa về kho để kiểm đếm, niêm phong.



Theo ước tính, tổng giá trị số hàng hóa tạm giữ từ toa tàu và kho hàng của "hot girl" chuyên livestream bán hàng trên Facebook là khoảng 700 triệu đồng. Hiện Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.Thanh Khê đang tiếp tục mời các chủ hàng liên quan đến để làm rõ nguồn hàng.

Theo VĂN TIẾN (TNO)