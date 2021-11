Quảng Nam thêm 12 F0, 8 ca liên quan karaoke Paradise ở Tam Kỳ

Quán karaoke Paradise ở Tam Kỳ trở thành "ổ dịch" mới tại Quảng Nam sau khi hàng loạt người đến quán này được xác định mắc Covid-19.





Trưa 24-11, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết tại địa phương vừa ghi nhận thêm 12 trường hợp có kết quả xét nghiệm khẳng định mắc Covid-19. Đáng chú ý, trong số này có tới 8 người có liên quan "ổ dịch" quán karaoke Paradise (TP Tam Kỳ).



Bệnh nhân 1: L.X.L (SN 1998; đường Trần Cao Vân, phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ). Thông tin dịch tễ gần đây: Ngày 19-11 có đến quán karaoke Paradise. Sáng 20-11 có đến quán Phố bia, đến chiều thì bị sốt nên ở nhà. Chưa tiêm vắc xin; hiện tại không có triệu chứng.



Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại TP Tam Kỳ - Ảnh: Trung tâm Văn hóa Tam Kỳ



Bệnh nhân 2: L.T.K.M (SN 1993; trú đường Trần Cao Vân, phường Trường Xuân, Tam Kỳ). Thông tin dịch tễ gần đây: Ngày 20-11 có đi tới quan karaoke Paradise, đi làm nail 427 Hùng Vương; 21-11 ăn tại quán nướng đối diện công an thành phố. Đã tiêm 1 mũi vắc-xin.



Bệnh nhân 3: P.P.T (SN 1998; đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường An Mỹ, Tam Kỳ). Thông tin dịch tễ: Ngày 20-11 có đi tới quan karaoke Paradise, tới quán bida đường Nguyễn Du, ăn sáng tại quán bún chả cá Lê Lợi. Ngày 22-11 đi làm tại trung tâm RD tải, ăn tại quán bê thui 92 Lý Thường Kiệt. Đã tiêm 2 mũi vắc xin. Không có triệu chứng.



Bệnh nhân 4: N.H.N (SN 1997; đường Nguyễn Thị Minh Khai, An Mỹ, Tam Kỳ). Thông tin dịch tễ gần đây: Ngày 20-11 đến quán karaoke Paradise; Chiều 20-11 ăn bún bò Huế tại ngã ba Lê Lợi - Phan Chu Trinh, 17 giờ có nhậu tại nhà anh Minh; 22 và 23-11, đi làm rồi về nhà, chỉ tiếp xúc với người trong nhà. Tiêm vắc xin 2 mũi. Hiện tại không có triệu chứng



Bệnh nhân 5: N.V.T (SN 1988; khối phố Thuận Trà, phường Hòa Thuận, Tam Kỳ). Thông tin dịch tễ gần đây: Ngày 20-11 có đi tới quan karaoke Paradise, ăn ở Tam Phước. 21-11, uống cà phê tại quán Tam Kỳ phố, ăn thịt dê tại Ok dê đường Lý Thường Kiệt. 22-11 uống cà phê đối diện quán dê Lam Sơn, nhậu nhà ông Linh Thăng Bình. Không có triệu chứng.



Bệnh nhân 6: N.T.N.N (SN 1997; ngụ đường Nguyễn Phong Sắc, An Mỹ, Tam Kỳ). Lý do xét nghiệm: Tiếp xúc F1 Núi Thành. Thông tin dịch tễ gần đây: Ngày 20-11 có đi tới quán bida Hà Nam đường 3/2. Tiêm 1 mũi vắc xin.



Bệnh nhân 7: C.V.T (SN 1997; hiện đang cách ly ở kho Bạc, đã khai báo tại Trung tâm Y tế Tam Thăng).



Bệnh nhân 8: T.T.N (SN 1998; đường Lý Thường Kiệt, An Mỹ, Tam Kỳ). Làm tại quán Alibaba 219 Lý Thường Kiệt. Ngày 23-11, khoảng 10 giờ có đi chợ Thương Mại.



Bệnh nhân 9: P.V.C (địa chỉ đường Hùng Vương, An Sơn, Tam Kỳ). Lý do xét nghiệm: Có tới địa điểm dịch tễ là quán karaoke. Thông tin dịch tễ gần đây: Ngày 22-11 có tiếp xúc với F0 tại quán karaoke, nhậu tại quán phố Bia. Ngày 23-11, đi chợ Tam Kỳ, nhà thuốc Kim Liên đường Trần Cao Vân. Chưa tiêm văc xin.



Bệnh nhân 10: T.N.S (SN 1996, tổ 5, Vinh Phú, Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam). Thông tin dịch tễ gần đây: Ngày 20-11 có đi tới quan karaoke Paradise, nhậu tại quán nướng cay Điện Biên Phủ. Chiều 21-11, đánh bóng chuyền tại nhà văn hóa thôn. 22-11 đi làm tại trung tâm RD tải xong về nhà. Tiêm 2 mũi vắc xin. Triệu chứng: Sốt, rát cổ.



Bệnh nhân 11: T.V.L (SN 1997; tổ 5, Thái Đông, Bình Nam, Thăng Bình). Thông tin dịch tễ: Tiếp xúc với ca F0. Tối ngày 20-11 có tới quán karaoke Paradise. Ngày 22-11 đi làm tại công ty cơ khí Thaco. Không có triệu chứng, đã tiêm 2 mũi vắc-xin.



Bệnh nhân 12: T.V.T (SN 1997, thôn Hòa Bình, xã Tam Thái, Phú Ninh, Quảng Nam). Thông tin dịch tễ gần đây: Tối 20-11 có tới quán karaoke Paradise. 21-11 có đi ăn tại nhà hàng xóm. 22-11 đi làm tại trung tâm RD tải xong về nhà. Đã tiêm 2 mũi. Triệu chứng: Rát cổ.



Trước đó, ngành y tế tỉnh Quảng Nam ghi nhận nhiều ca bệnh liên quan đến các quán karaoke trên địa bàn TP Tam Kỳ, trong đó có quán karaoke Paradise.



Theo Trần Thường (NLĐO)