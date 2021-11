Quảng Nam: Ghi nhận 7 nữ nhân viên quán karaoke tại TP.Tam Kỳ dương tính Covid-19

Phát hiện 3 trường hợp dương tính Covid-19 khi đi khám nghĩa vụ quân sự



Sáng nay 23.11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 H.Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 1 ca dương tính Covid-19. Ca bệnh này được phát hiện khi đi test nhanh để khám nghĩa vụ quân sự. Theo đó, bệnh nhân này là nam (24 tuổi), làm nghề sửa điện thoại tại TP.Tam Kỳ, sáng nay (23.11) đi xe máy một mình về nhà tại thôn Ba Hương (xã Trà Đông, H.Bắc Trà My) lấy sổ hộ khẩu rồi đến trụ sở xã để khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Khi về nhà có tiếp xúc với mẹ ruột, có đeo khẩu trang. Trước đó, sáng 19.11, kết quả test nhanh khi khám nghĩa vụ quân sự tại xã Trà Đốc (Bắc Trà My) cũng phát hiện một ca dương tính với Covid-19, là nam (18 tuổi), có yếu tố dịch tễ về từ TP.Tam Kỳ.