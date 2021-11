Quảng Nam: Bắt khẩn cấp nghi phạm thực hiện hàng loạt vụ trộm sâm Ngọc Linh

Để có tiền tiêu xài cá nhân, từ ngày 14 – 22.11, Hồ Văn Nhất đã nhiều lần lén đột nhập vào chốt sâm Băng Nao nhổ trộm 72 gốc sâm Ngọc Linh đem bán.





Liên quan đến vụ trộm hàng loạt cây sâm Ngọc Linh, chiều 30.11, Công an H.Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Văn Nhất (18 tuổi, ở xã Trà Linh, H.Nam Trà My). Đồng thời, cơ quan chức năng đang củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản.



Nghi phạm Hồ Văn Nhất cùng tang vật. Ảnh: C.X



Trước đó, ngày 28.11, Công an H.Nam Trà My nhận thông tin tại chốt trồng sâm Băng Nao (thôn 3, xã Trà Linh) có 5 hộ dân trình báo bị mất tổng cộng 72 gốc sâm Ngọc Linh, loại từ 1 đến 7 năm tuổi, trị giá khoảng 80 triệu đồng.



Nhận tin báo, lực lượng Công an huyện và Công an xã Trà Linh đã khám nghiệm hiện trường, rà soát các nghi phạm nghi vấn.



Đến trưa 29.11, lực lượng chức năng phát hiện Hồ Văn Nhất có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành xác minh.



Bước đầu, lực lượng chức năng xác định Nhất là người đã gây ra vụ trộm cắp sâm Ngọc Linh của các hộ dân nêu trên. Qua đấu tranh, Nhất khai nhận vào khoảng thời gian từ ngày 14 – 22.11 đã nhiều lần đột nhập chốt sâm Băng Nao nhổ trộm 72 gốc sâm Ngọc Linh, bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.



Hiện Công an H.Nam Trà My đang tạm giữ số sâm Ngọc Linh còn lại và số tiền 11,3 triệu đồng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo MẠNH CƯỜNG (TNO)