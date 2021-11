Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Làm sao để không ai phải "giấu bệnh" Covid-19

Làm việc với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP HCM, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần tạo điều kiện cho người dân chủ động thông báo sớm về tình trạng bệnh của mình.





Chiều 18-11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP HCM. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP HCM.



Báo cáo tại buổi làm việc, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết hiện TP đã hết thuốc kháng virus Molnuprivir, cần được bổ sung để đáp ứng nhu cầu điều trị F0 tại nhà.



Do đó, Sở Y tế TP HCM đề xuất Bộ Y tế sớm cung cấp thuốc để kịp thời bổ sung, điều trị cho bệnh nhân F0 tại nhà. Bên cạnh đó, Sở Y tế TP HCM cũng đề xuất thí điểm rút ngắn thời gian cách ly điều trị đối với F0 không có triệu chứng, đã tiêm đủ vắc-xin Covid-19 và có kết quả âm tính vào ngày thứ 7. Ngoài ra, ngành y tế TP HCM cũng mong muốn được duy trì và bổ sung các trạm y tế lưu động do lực lượng quân y phụ trách.



Bác sĩ trạm y tế lưu động phường 9, quận Phú Nhuận thăm khám bệnh nhân F0 cách ly, điều trị tại nhà



Thông tin về việc dần mở cửa các hoạt động, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho rằng trong giai đoạn thích ứng an toàn như hiện nay, số F0 có xu hướng gia tăng, dù bệnh không nặng nhưng vẫn đáng lo. Vì vậy, TP HCM cần thành lập tổ, ban ngành chuyên nghiên cứu, đánh giá tình hình dịch bệnh để làm cơ sở cho việc mở cửa trở lại thật an toàn, không mơ hồ trong việc mở cửa. Song song đó, cần làm tốt công tác chuẩn bị, để nếu dịch quay lại thì sẽ không bị động.



Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị TP HCM đánh giá công tác tiêm chủng ở các địa bàn dân cư đạt 99,9% là như thế nào. Cùng với đó, cần tổ chức các lực lượng công an, y tế đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, tận dụng hệ thống công nghệ thông tin, huy động đoàn thể để nắm được tất cả những ai chưa được tiêm vắc-xin. Trừ những người chống chỉ định, còn lại thì cố gắng tuyên truyền vận động tiêm hết cho người dân.



Ngoài ra, cần có sự phân công cho từng trạm y tế, tổ phản ứng nhanh, đội đặc nhiệm chống dịch, kết nối với mạng Thầy thuốc đồng hành để có danh sách từng người, càng có thông tin cụ thể của những nhóm người chưa được tiêm vắc-xin thì sẽ giảm được tỉ lệ tử vong, tỉ lệ bệnh nặng.



Về công tác xét nghiệm trong truy vết, xử lý ổ dịch, phát hiện người mắc Covid-19, Phó Thủ tướng yêu cầu làm sao tổng thể cả người dân và doanh nghiệp không ai có động cơ "giấu bệnh", phải tạo điều kiện cho người dân chủ động thông báo sớm về tình trạng bệnh của mình. Hiện có loại kist lấy mẫu không cần đưa quá sâu vào trong mũi sẽ làm thay đổi căn bản suy nghĩ và hành vi "sợ test" của người dân, nhất là khách du lịch. Do đó, TP HCM cần đi đầu tìm hiểu các loại mới này để áp dụng.



Về đề xuất hỗ trợ các trạm y tế lưu động từ lực lượng quân y, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng TP HCM cần tận dụng cả hệ thống y tế tư nhân vào cuộc, sử dụng mô hình quân – dân – y kết hợp; huy động những y - bác sĩ nghỉ hưu để tham gia chăm sóc, quản lý F0 tại nhà; phát thuốc sớm cho người bệnh. Bên cạnh đó, tăng cường điều trị cho người bệnh qua mạng, từ xa, đặc biệt đối với người có bệnh mãn tính. Trong điều kiện hiện nay, cần phát thuốc dài hơn, thường xuyên liên lạc qua điện thoại để hỗ trợ người dân...

