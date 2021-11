Phan Sào Nam muốn bán nhà đất để hoàn tất số tiền 1.475 tỉ khắc phục dân sự

Ông Phan Sào Nam đề nghị bán 2 bất động sản ở Đà Nẵng và TPHCM để hoàn tất khắc phục dân sự sau khi bị buộc phải quay lại trại giam thi hành nốt 22 tháng tù.



Tòa cấp cao tuyên buộc Phan Sào Nam ngồi tù trở lại

Ông Phan Sào Nam tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: C.N



Chiều 22.11, luật sư Giang Hồng Thanh (bảo vệ quyền lợi cho Phan Sào Nam) cho biết, tính đến ngày 12.11, cựu Chủ tịch VTC Online đã nộp khắc phục hơn 99% số tiền trong tổng số 1.475 tỉ đồng phải thi hành án.



Tính đến tháng 9.2021, Phan Sào Nam đã nộp khắc phục 1.383 tỉ đồng, còn phải khắc phục khoảng 7 tỉ đồng.



Hiện, Phan Sào Nam đã đạt được thỏa thuận với cơ quan thi hành để giải quyết việc bán mảnh đất có diện tích 125m2 tại dự án Golden Hills City ở TP.Đà Nẵng.



Luật sư cho hay, phía thi hành án ở Đà Nẵng đã liên hệ nhưng thời gian qua, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên 2 bên chưa gặp nhau để thống nhất.



Ngoài ra, ông Nam cũng kiến nghị bán căn hộ chung cư tại phường Bến Nghé, quận 1 (TPHCM), là tài sản chung của 2 vợ chồng họ để lấy tiền nộp nốt.



Cũng trong hôm nay (22.11), ông Nguyễn Quang Thái - Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp - cho biết, sau khi cấp giám đốc thẩm tuyên buộc Phan Sào Nam trở lại trại giam để thi hành án, cơ quan chức năng tiếp tục động viên ông Nam tích cực thi hành nốt số tiền còn lại để được hưởng khoan hồng.



Ông Thái cho hay, trường hợp phạm nhân trở lại thi hành án sau quyết định của cấp giám đốc thẩm, việc phối hợp để xử lý tài sản của Phan Sào Nam sẽ phải thông qua trại giam. Do đó, việc thu hồi tài sản có thể bị ảnh hưởng.



Hơn một tuần, TAND Cấp cao tại Hà Nội sau phiên giám đốc thẩm đã chấp nhận kháng nghị của Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của TAND tỉnh Quảng Ninh đối với Phan Sào Nam.



Theo đó, Phan Sào Nam buộc phải trở lại tiếp tục chấp hành thêm nốt 22 tháng tù. Ông này bị cấp phúc thẩm tuyên phạt tổng cộng 5 năm tù giam cho hai tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền".



Sau 22 tháng 7 ngày chấp hành án, TAND tỉnh Quảng Ninh ban hành 2 quyết định tha tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam. Ngày 6.2.2021, phạm nhân này được trả tự do.



Đến ngày 14.4, Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội đã ban hành kháng nghị về quyết định tha tù của TAND tỉnh Quảng Ninh và đưa ra các lý do.



Liên quan việc xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với Phan Sào Nam, tại kỳ họp thứ 6 diễn ra từ ngày 6 đến 8.9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban cán sự đảng TAND tỉnh Quảng Ninh các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.



Các ông, bà: Hoàng Văn Tiền - Chánh án TAND tỉnh, Phạm Thị Hương Giang - Phó Chánh án TAND tỉnh, Nguyễn Trí Chinh - Phó Chánh án TAND tỉnh, Nguyễn Thúy Hằng - Chánh tòa Dân sự và Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án, TAND tỉnh Quảng Ninh nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.



Gần đây nhất, ngày 18.11, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cho biết, kết quả xử lý các vi phạm liên quan đến vụ Phan Sào Nam.



Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực thống nhất đưa vụ việc xử lý cán bộ, đảng viên tiêu cực trong việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù với Phan Sào Nam vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.



Liên quan việc giảm chấp hành hình phạt tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam, có đến 9 tập thể và 29 cá nhân bị xác định sai phạm, tiêu cực bị xử lý và yêu cầu xử lý trách nhiệm.

https://laodong.vn/phap-luat/phan-sao-nam-muon-ban-nha-dat-de-hoan-tat-so-tien-1475-ti-khac-phuc-dan-su-976615.ldo



Theo Việt Dũng (LĐO)