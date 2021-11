Nổ súng tại quán cà phê khiến 1 người bị thương do mâu thuẫn 'tình ái'

Nghi can nổ súng tại quán cà phê khiến 1 giám đốc doanh nghiệp ở Nghệ An bị thương đã bị khởi tố về 2 tội danh giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.





Chiều 23.11, nguồn tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đậu Đức Thuận (37 tuổi, ngụ TP.Vinh, Nghệ An) để điều tra hành vi giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.



Bị can Thuận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp



Tại cơ quan điều tra, bị can Thuận khai nhận đã nổ súng bắn ông N.Đ.T (48 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp tại TP.Vinh, Nghệ An) tại một quán cà phê ở TP.Vinh vào sáng 20.11 vì “mâu thuẫn trong tình ái và việc công ty”.



Cơ quan điều tra xác định, Thuận và ông T. có quen biết nhau. Gần đây, do mâu thuẫn nên Thuận nảy sinh ý định trả thù ông T. và đã dùng súng để bắn nạn nhân.



Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 8 giờ 45 phút ngày 20.11, tại một quán cà phê trên đường Đinh Công Tráng (TP.Vinh) xảy ra vụ nổ súng. Hình ảnh từ camera tại quán cà phê cho thấy, nạn nhân đang ngồi uống cà phê tại quán với một số người khác thì bất ngờ có tiếng súng nổ. Phát súng thứ 2 khiến ông T. bị trúng đạn ở cánh tay khiến nạn nhân bị ngã xuống sàn nhà.



Khẩu súng Thuận gây án. Ảnh: Công an cung cấp



Nghi can nổ súng là Đậu Đức Thuận. Sau khi gây án, Thuận rời hiện trường và khoảng 2 giờ đồng hồ sau đó, Thuận bị công an bắt giữ cùng khẩu súng K59 mà nghi can này dùng để gây án.



Vụ nổ súng khiến ông T. trúng đạn ở cánh tay trái làm gãy xương tay, đứt động mạch, phải nhập viện cấp cứu, điều trị.

Theo KHÁNH HOAN (TNO)