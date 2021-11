Nổ súng ở quán cà phê, giám đốc doanh nghiệp bị thương

Đang ngồi uống cà phê cùng một số người khác tại quán cà phê ở TP.Vinh (Nghệ An), một giám đốc doanh nghiệp bị bắn trọng thương.

Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay 20.11, tại một quán cà phê trên đường Đinh Công Tráng, TP.Vinh, Nghệ An.



Thông tin ban đầu cho biết, ông T., chủ một doanh nghiệp ở TP.Vinh, đang ngồi cùng bạn bè tại quán kể trên thì một người lạ mặt đi đến và rút súng K59 bắn ít nhất 2 phát khiến ông T. bị trúng một phát đạn ở bả vai. Thời điểm này, tại quán có khá đông người đang uống cà phê.





Hiện trường vụ nổ súng- Ảnh: K.Hoan



Bị trúng đạn, ông T. ngã xuống sàn nhà, còn hung thủ rời hiện trường, lên xe taxi bỏ đi.



Sau khi nhận được thông tin, Công an TP.Vinh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã đến khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc. Công an cũng trích xuất camera, đồng thời thu giữ một số vỏ đạn.



Sau 2 giờ truy bắt, công an đã bắt được nghi can nổ súng là Đậu Đức Thuận (37 tuổi, ngụ TP.Vinh).



Nghi can Thuận và khẩu súng gây án. Ảnh: C.An



Công an cho biết, sau khi gây án, Thuận đi xe taxi về nhà rồi lấy xe ô tô riêng trốn khỏi địa bàn và bị bắt giữ cùng khẩu súng gây án khi đang lái xe bỏ trốn.

Theo KHÁNH HOAN (TNO)