Ninh Thuận: Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng gần 700 tỷ đồng, thu cả súng

Công an tỉnh Ninh Thuận vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá cược trực tuyến với số tiền lên đến gần 700 tỷ đồng và thu giữ nhiều laptop, xe ôtô và súng.





Tối 24/11, nguồn tin PV Dân Việt cho biết, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Thuận vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá cược trực tuyến trên mạng internet do đối tượng Nguyễn Hoàng Gia Bảo, tên thường gọi là Bo (SN 1986), trú thôn Hạnh Trí 1, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) cầm đầu.





Nguyễn Hoàng Gia Bảo (ảnh trên) cùng các đối tượng có liên quan. Ảnh: Công an cung cấp



Theo kết quả điều tra ban đầu của công an, vào đầu tháng 6/2021, Nguyễn Hoàng Gia Bảo bắt đầu sử dụng 2 tài khoản super master phân cấp 11 tài khoản master, 28 tài khoản Agent để giao cho nhiều người cùng đánh bạc dưới các hình thức cá cược trực tuyến. Theo đó các hình thức cá độ bóng đá, đánh bài… với tổng số điểm cá cược lên đến 14 triệu điểm, ước tính hơn 700 tỷ đồng.



Hiện cơ quan Công an tỉnh Ninh Thuận đang tạm giữ 6 đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc nói trên. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hoàng Gia Bảo, công an phát hiện và thu giữ nhiều tang vật gồm: 17 điện thoại di động, 3 laptop, 2 xe ôtô, 3 thẻ ngân hàng, hơn 435 triệu đồng và 1 khẩu súng bắn đạn bi cùng nhiều tài liệu khác có liên quan đến đường dây cá cược nói trên.



Khẩu súng công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp



Vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Thuận điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.





https://danviet.vn/ninh-thuan-triet-pha-duong-day-danh-bac-qua-mang-gan-700-ty-dong-thu-ca-sung-20211124205619098.htm

Theo Đức Cường (Dân Việt)