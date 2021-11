Nhà mặt tiền ở TP HCM sập bất ngờ, giải cứu 5 người thoát nạn

Căn nhà bị sập bất ngờ có thể bắt nguồn từ nguyên nhân công trình sát bên đang thi công sửa chữa, làm ảnh hưởng đến phần phía trước căn nhà này.







Căn nhà mặt tiền đường Võ Văn Kiệt gặp sự cố khiến nhiều người gặp nạn





Đến tối 29-11, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an quận 5 (TP HCM) vẫn đang xử lý hiện trường sự cố sập nhà trên địa bàn.



Trước đó, khoảng 17 giờ 15 phút cùng ngày, Công an phường 6, quận 5 báo tin một căn nhà trên đường Võ Văn Kiệt bất ngờ sập xuống. Đáng lo ngại, lúc sự cố xảy ra, 5 người còn mắc kẹt bên trong nhà.





Cận cảnh căn nhà mặt tiền sau khi gặp sự cố



Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an quận 5 điều động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 phương tiện đến hiện trường ứng cứu. Đội Chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Khu vực 1, Đội Công tác Chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an TP HCM cũng kịp thời có mặt, chi viện địa phương.



Lực lượng cứu nạn giải cứu người mắc kẹt trên lầu 2.



Tại hiện trường, 2 nạn nhân tự thoát ra ngoài an toàn. Sau đó, Công an phường 6 cứu thoát 2 người khác. Lực lượng chức năng sử dụng xe thang cứu nạn đưa 1 người mắc kẹt trên tầng 2 xuống đất an toàn.



Những người bị thương được cơ quan chức năng đưa đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương điều trị.



Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an TP HCM nhận định căn nhà nêu trên bị sập sập bất ngờ có thể bắt nguồn từ nguyên nhân công trình sát bên đang thi công sửa chữa, làm ảnh hưởng đến phần phía trước căn nhà này.

Theo Di Lâm (NLĐO)