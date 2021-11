Người đàn ông ở Củ Chi bị bắn 4 phát sau khi thách đối phương "bắn đi"

Trong lúc cự cãi, người đàn ông ở Củ Chi túm áo đối phương và thách thức dù người này đã bắn lên trời một phát "cảnh cáo"





Ngày 8-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi (TP HCM) cho biết đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" theo đơn tố giác của ông Bùi Hoàng Anh (SN 1979, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi, TP HCM).



Theo thông tin ban đầu, đầu năm 2021, ông Nguyễn Minh Học (SN 1988, ngụ huyện Củ Chi) tìm ông Anh để đòi nợ. Cả hai hẹn nhau ở một quán cà phê trên địa bàn xã Trung An để "nói chuyện".





Ông Bùi Hoàng Anh lúc đi cấp cứu.



Ngày 2-5, ông Học và ông Anh gặp nhau sau đó cự cãi. Ông Anh tức giận túm áo ông Học thì người này vùng thoát rồi rút ra một khẩu súng. Ông Học đưa súng chỉ lên trời nổ một phát nhưng ông Anh không hề sợ hãi mà thách thức "bắn đi".



Ông Học chĩa thẳng súng, bắn bốn phát trúng người ông Anh ở cự ly gần khiến nạn nhân gục tại chỗ. Ông Anh sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khám xét nơi ở của ông Học, công an thu giữ 22 viên đạn (vỏ kim loại màu vàng) cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)