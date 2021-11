Khởi tố thêm 7 bị can liên quan anh em đại gia lan var Quảng Ninh

Mở rộng điều tra đường dây than lậu triệu tấn, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam thêm nhiều bị can về hành vi sử dụng trái phép vật liệu nổ và khai thác than lậu.



Các bị can (từ trái qua) Đỗ Văn Vĩnh, Lương Văn Tiến và Ngụy Văn Thủy. Ảnh: Bộ Công an



Ngày 11.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an cho biết đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ, xảy ra tại Công ty Cổ phần Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan.



Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, C03 đã ra quyết định khởi tố 4 bị can về tội "mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ", gồm: Đỗ Văn Vĩnh (lao động tự do), Lương Văn Tiến lao động tự do), Ngụy Văn Thủy (thủ kho Công ty Cổ phần Yên Phước) và Ngụy Quang Thuyên (trợ lý Tổng Giám đốc, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Yên Phước).



Đồng thời, C03 khởi tố 3 bị can về tội "vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", gồm: Đàm Hương Huệ (cựu Giám đốc Công ty TNHH Uyên Hiển), Phạm Văn Thu (thành viên góp vốn Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương) và Phạm Ngọc Thanh (nhân viên Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương).



Trong số trên, 6 bị can bị bắt tạm giam gồm: Đỗ Văn Vĩnh, Lương Văn Tiến, Ngụy Văn Thủy, Đàm Hương Huệ, Phạm Văn Thu và Phạm Ngọc Thanh.



Trước đó, từ hồi tháng 8, C03 đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều doanh nghiệp liên quan đến hành vi khai thác than trái phép với quy mô cực lớn tại tỉnh Thái Nguyên. Trong số này có bà Châu Thị Mỹ Linh (trú tại TP.HCM, Giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước) và 2 đại gia “lan đột biến ngàn tỉ” Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh (ngụ TX.Đông Triều, Quảng Ninh).



Bước đầu, C03 xác định các đối tượng đã lợi dụng việc được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ than Minh Tiến với công suất khai thác 8.500 tấn/năm để thực hiện các hành vi khai thác vượt phạm vi giấy phép. Đồng thời, Châu Thị Mỹ Linh còn thỏa thuận với Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang chỉ đạo nhân viên dưới quyền ký các hợp đồng, biên bản để hợp thức số liệu khai thác, mua bán theo đúng giấy phép, phục vụ cho việc báo cáo các cơ quan chức năng



Qua khám xét tại mỏ than Minh Tiến, các kho vận tại TX.Kinh Môn, Hải Dương, C03 đã phát hiện các đối tượng trong đường dây đã khai thác, mua bán số lượng hàng triệu tấn than, hưởng lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.

