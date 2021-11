Khánh Hòa: Tuyên phạt Nguyễn Trí Gioãn 7 năm tù vì tội chống Nhà nước

Các bài viết do Nguyễn Trí Gioãn sáng tác, sưu tầm dưới dạng thơ và hình ảnh cắt ghép có lời lẽ, ý nghĩa thô tục nhằm xuyên tạc, bôi nhọ, phỉ báng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.



Bắt giữ đối tượng tàng trữ tuyên truyền tài liệu chống Nhà nước

Bị cáo Nguyễn Trí Gioãn tại phiên tòa. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)



Ngày 15/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai và tuyên phạt 7 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Trí Gioãn về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam," quy định tại khoản 1 Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.



Bị cáo Gioãn còn phải chịu hình phạt bổ sung bị quản chế tại nơi cư trú trong thời hạn 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.



Nguyễn Trí Gioãn sinh năm 1979, thường trú tại phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, có nghề nuôi trồng thủy sản.



Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Gioãn thường xuyên theo dõi các bài viết, hình ảnh có nội dung xuyên tạc, phỉ báng, lăng mạ các chính sách, chủ trương, đường lối lãnh đạo đất nước của Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên mạng.



Tháng 2/2018, Gioãn lập một tài khoản Facebook cá nhân, kết bạn với nhiều tài khoản Facebook của các đối tượng chính trị phản động.



Từ tài khoản cá nhân này, Gioãn công khai đăng tải, chia sẻ 6 bài viết, nhiều hình ảnh tự sáng tác, sưu tầm, chia sẻ từ bạn bè trên Facebook, các trang web để thể hiện quan điểm chống Nhà nước và để người khác đọc, ủng hộ, tham gia bình luận, tiếp tục chia sẻ, phát tán.



Các bài viết do Gioãn sáng tác, sưu tầm dưới dạng thơ và hình ảnh cắt ghép có lời lẽ, ý nghĩa thô tục nhằm xuyên tạc, bôi nhọ, phỉ báng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta, lãnh tụ Hồ Chí Minh.



Bên cạnh đó, tháng 6/2018, Gioãn tham gia tụ tập đông người, biểu tình tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh để phản đối dự thảo Luật Đặc khu kinh tế và bị Công an phường Tân Tạo, quận Bình Tân xử phạt 750.000 đồng về hành vi tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng.



Tháng 8/2018, Công an thành phố Cam Ranh đã triệu tập Gioãn để làm việc về các nội dung đăng tải trên tài khoản facebook cá nhân.



Gioãn đã thừa nhận hành vi sai trái của mình, bản thân bị ảnh hưởng, tác động bởi những bài viết có nội dung chính trị phản động trên trang facebook của người khác. Gioãn cam kết sẽ tự gỡ bỏ các bài viết, không tái phạm và xin được tạo điều kiện cho sửa chữa lỗi lầm, không xử lý hình sự.



Tuy nhiên, Gioãn không đăng tải thêm bài viết mới nhưng vẫn duy trì hoạt động tài khoản cá nhân trên, vẫn để chế độ mở và không gỡ bỏ các bài viết như cam kết, tạo điều kiện cho bạn bè, nhiều người khác tiếp tục theo dõi, chia sẻ, bình luận.



Đến cuối năm 2019, để tiếp tục thể hiện tư tưởng chống đối Nhà nước, Gioãn lập thêm 1 tài khoản Facebook cá nhân mới để sử dụng đăng tải, phát tán, chia sẻ 7 bài viết, nhiều hình ảnh cắt ghép có nội dung chính trị phản động với lời lẽ thô tục nhằm xuyên tạc lịch sử, đả kích, bôi nhọ, lăng mạ hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.



Qua điều tra của cơ quan chức năng, với 2 tài khoản facebook cá nhân, các bài viết của Gioãn đã có 320 lượt bày tỏ cảm xúc, 85 lượt chia sẻ bài viết, 882 lượt bình luận.



Tại phiên tòa xét xử, khi nói lời sau cùng, bị cáo Gioãn cho rằng bản thân không hiểu biết nhiều về pháp luật nên mới gây ra tội lỗi nghiêm trọng, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình.



Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Nguyễn Trí Gioãn là nguy hiểm cho xã hội, gieo rắc sự nghi ngờ và gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; kích động tư tưởng, hành động chống đối Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam…



Tuy nhiên, sau khi phạm tội, bị cáo Gioãn đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ và đã tuyên mức án nói trên.

Theo Tiên Minh (TTXVN/Vietnam+)