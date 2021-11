Hà Nội: "Siêu trộm" chuyên nhằm trụ sở cơ quan Nhà nước sa lưới

Bảy ngày sau khi đột nhập vào một cơ quan Nhà nước trên địa bàn quận Hà Đông, TP.Hà Nội, lấy được 2 chỉ vàng, 1 bức tranh phù điêu mạ vàng và tiền mặt, “siêu trộm” đã bị bắt.





Chiều 7/11, Công an quận Hà Đông cho biết, lực lượng Cảnh sát hình sự của đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã truy xét, làm rõ và bắt giữ đối tượng táo tợn đột nhập trụ sở 1 cơ quan Nhà nước trên địa bàn phường Văn Quán, quận Hà Đông, lấy được 2 chỉ vàng, 1 bức tranh phù điêu mạ vàng và hơn 11 triệu đồng.



Đối tượng Thọ bị bắt sau 7 ngày gây ra vụ trộm đột nhập táo tợn.



Dấu vết hiện trường cho thấy, kẻ gian đã dùng khoan phá khóa nhiều cửa phòng, khóa két, để lục soát, trộm cắp tài sản. Một số hình ảnh camera ghi lại cho thấy, tên gian đeo khẩu trang che gần kín mặt, dáng người dong dỏng, và “thao tác” phá khóa, lục soát hết sức gọn ghẽ.





"Hành trang" của "siêu trộm".



Từ ít ỏi đặc điểm, phương thức của đối tượng gây án, Công an quận Hà Đông báo cáo Ban Giám đốc Công an TP xác lập chuyên án đấu tranh và đề nghị sự phối hợp của Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an như Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự… Hướng điều tra tập trung vào những đối tượng “nổi”, đặc biệt có tiền án liên quan đến tội trộm cắp.



Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 6/11, ban chuyên án đã xác định và bắt giữ đối tượng gây án, Lê Duy Thọ (SN 1987, quê quán Mỵ Hòa, Kim Bôi, Hòa Bình). Tên này có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, ra tù tháng 2/2020.





Tang vật vụ án.



Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Thọ khai nhận đêm 30 rạng sáng 31/10, gã một mình đeo ba lô, bên trong đựng tuốc-nơ-vit, khoan, đột nhập 1 cơ quan thuộc địa bàn phường Văn Quán, qua hàng rào sắt.



Sau khi vào được bên trong, Thọ dùng khoan phá ổ khóa đột nhập các phòng làm việc, trộm cắp tài sản gồm 2 chỉ vàng, 1 bức tranh phù điêu mạ vàng và 11,2 triệu đồng.



Đáng chú ý, rạng sáng 27/10, Thọ cũng đã đột nhập được vào 1 trường đại học ở quận Hà Đông, cạy phá cửa các phòng, trộm được 1 máy tính xách tay và 2 máy tính bảng.



Công an quận Hà Đông đã thu giữ được tang vật và công cụ gây án của Lê Duy Thọ, tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra khai thác mở rộng vụ án. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nào từng bị mất trộm với thủ đoạn như trên, liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông để giải quyết; ĐT: 0919751099.





