Hà Nội hỏa tốc cách ly người dân về từ TP HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai

Ngày 16-11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành công điện hỏa tốc số 23 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP trong tình hình mới.





Một khu vực đang bị phong toả ở Hà Nội - Ảnh: Ngô Nhung



Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ, khi Hà Nội và nhiều địa phương trong cả nước đã mở rộng, nới lỏng các hoạt động, lượng người từ các địa phương khác trở về TP làm việc, giao dịch tăng nhanh liên tục. Trong những ngày gần đây, xu hướng các ca nhiễm tăng nhanh tại nhiều địa bàn với nhiều ổ dịch phức tạp; một số tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ và người dân có biểu hiện chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh, không thực hiện nghiêm quy định 5K trong khi tỷ lệ tiêm vắc-xin chưa đạt độ bao phủ theo yêu cầu và người dưới 18 tuổi chưa được tiêm; nguy cơ, diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, khó lường.



UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc/Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn triển khai các biện pháp trên địa bàn TP chủ động xây dựng phương án thu dung, điều trị người bị nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn TP với các kịch bản cao theo mô hình tháp 3 tầng.



Thí điểm thu dung điều trị bệnh nhân không triệu chứng và triệu chứng nhẹ (F0) trên địa bàn xã phường, thị trấn với phương châm "4 tại chỗ" do các quận, huyện, thị xã thành lập và điều hành theo hướng dẫn chuyên môn của Sở Y tế. Thí điểm thực hiện tại Trung tâm Văn hóa, thể thao phường Thạch Bàn, quận Long Biên với quy mô 150 giường; Trường THCS Tiền Yên, huyện Hoài Đức-quy mô 300 giường (trường mới xây dựng, chưa bàn giao đón học sinh); Phòng khám đa khoa Minh Phú, huyện Sóc Sơn - quy mô 200 giường; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Thanh Trì - quy mô 300 giường; trường Mầm non Lê Thanh A, xã Lê Thanh huyện Mỹ Đức - quy mô 200 giường.



Mở rộng cơ sở thu dung điều trị người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại cấp quận, huyện, thị xã sau thời gian thí điểm.



Rà soát và mở rộng các cơ sở thu dung, điều trị tại các cơ sở thu dung của thành phố, các bệnh viện tuyến huyện và tuyến TP. Huy động các bệnh viện, cơ sở y tế của Bộ, ngành trung ương, các trường đại học, cao đẳng y dược và các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn để tham gia công tác thu dung điều trị người bệnh (F0); Rà soát các cơ sở thu dung điều trị, huy động nhân lực y tế (bác sĩ, sinh viên, học sinh, y, bác sĩ đã nghỉ hưu) tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 khi có yêu cầu.



Điều chỉnh thời gian thực hiện cách ly tập trung các trường hợp tiếp xúc gần (F1) xuống còn 14 ngày. Tiếp tục duy trì các khu cách ly tập trung F1 tại các quận, huyện, thị xã đã được thành lập hoặc đã rà soát chưa kích hoạt; rà soát và mở rộng các khu cách ly (tính các cơ sở giáo dục, trường học, khu ký túc xá học sinh, sinh viên khi học sinh, sinh viên quay trở lại trường học), đảm bảo trang thiết bị, hậu cần cho các khu cách ly để sẵn sàng tiếp nhận công dân đến cách ly. Thí điểm thực hiện cách ly tại nhà phòng, chống dịch Covid-19 cho người tiếp xúc gần (F1) đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn của Sở Y tế.



Đối với trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà, thực hiện bắt buộc cách ly tập trung hoặc tự nguyện cách ly tại khách sạn (theo nguyện vọng cá nhân, phải có đơn xin tự nguyện cách ly tại khách sạn đã được Thành phố phê duyệt làm cơ sở cách ly tập trung (F1) và cam kết chi trả kinh phí).



UBND TP Hà Nội yêu cầu đối với người đã tiêm đủ liều vắc-xin đi về từ khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao (cấp độ 4 và 3, tương ứng với màu đỏ và màu da cam) và các tỉnh, TP có số ca mắc cao như: TP HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai… cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú (có Quyết định cách ly của địa phương) trong vòng 7 ngày thay cho tự theo dõi sức khỏe tại nhà; xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 1 và ngày thứ 7 thay cho chỉ xét nghiệm 1 lần vào ngày thứ 1.



Đối với những người tiêm chưa đủ liều hoặc chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đi về từ khu vực nguy cơ cao (cấp độ 3, tương ứng màu da cam): cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 7 ngày (có Quyết định cách ly của địa phương), tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong vòng 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện biện pháp 5K; xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 1 và ngày thứ 7 từ khi tới Hà Nội (thay cho việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà và không chỉ định xét nghiệm).



Những người đã tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 về Hà Nội đi về từ khu vực nguy cơ (cấp độ 2): Tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 7 ngày, xét nghiệm 1 lần vào ngày thứ 1.



Những người chưa tiêm, tiêm chưa đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 đi về từ khu vực nguy cơ (cấp độ 2): Tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày; xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 1 và ngày thứ 7.



Tất cả các trường hợp trên ngay khi về đến Hà Nội phải khai báo y tế và thông báo, cam kết với chính quyền địa phương; trong suốt thời gian cách ly, tự theo dõi sức khỏe luôn thực hiện 5K, nếu có bất kỳ triệu chứng nghi ngờ.





