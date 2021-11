Đường dây đánh bạc 30 nghìn tỷ đồng được thiết lập như thế nào?

Để thu hút và tạo sự uy tín đối với người chơi, đối tượng Đỗ Ngọc Hà (tức Hà Miên) cùng đồng phạm tổ chức giới thiệu người chơi tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi công ty Evol với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”.

Triệt phá đường dây đánh bạc 30 nghìn tỷ đồng do Hà "Miên" cầm đầu





Ngày 3/11, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ đối với 13 đối tượng ở TP Hà Nội về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” gồm: Đỗ Ngọc Hà (SN 1984, tên gọi khác là Hà Miên), trú tại quận Long Biên; Bùi Hoàng Sơn (SN 1988), trú tại quận Cầu Giấy; Trần Quang Huy (SN 1994), (SN 1986), Đặng Trung Kiên (SN 1991), Nguyễn Tuấn Điệp (SN 1991), Hoàng Văn Máy (SN 1992), Lê Hải Nam (SN 1989), (SN 1991), Phạm Hoàng Nhung (SN 1990), cùng trú tại quận Long Biên; Phạm Tiến Dũng (SN 1987), trú tại quận Hai Bà Trưng; Bùi Thị Giang Thanh (SN 1982), trú tại quận Thanh Xuân; Bùi Thảo Linh (SN 1998), trú tại quận Nam Từ Liêm; Đoàn Phi Hoàng (SN 1983), Đinh Thị Lâm Miên, cùng trú tại quận Tây Hồ.





Đối tượng Đỗ Ngọc Hà - Hà Miên (áo trắng) thời điểm bị Công an bắt giữ.



Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, quá trình điều tra, từ tháng 4/2021 đến nay, trang web https://cp.starcsn.com được Hà và Bùi Hoàng Sơn đổi tên miền thành trang web evol.club. Việc đổi tên miền giúp Hà và Sơn lôi kéo được nhiều người cùng tham gia tổ chức đánh bạc gồm: Phạm Tiến Dũng (tức Dũng Kang), Đặng Trung Kiên, Đoàn Phi Hoàng, Bùi Thị Giang Thanh… Các đối tượng tổ chức đường dây (gọi tắt là Nhóm Evol) vận hành có sự phân cấp (level) theo sơ đồ hình chóp.





Các đối tượng tại thời điểm bị triệu tập về Cơ quan Công an.



Các đối tượng cầm đầu đào tạo một số thành viên khác làm các nhiệm vụ như marketing, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ các con bạc tham gia đặt cược. Để thu hút lượng người tham gia đánh bạc trên trang web evol.club, nhóm các đối tượng cầm đầu không chỉ đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội, đăng clip trên Youtube mà còn tổ chức nhiều sự kiện để giới thiệu web https://evol.club và mời mọi người tham gia với hình thức đầu tư tài chính. Những đối tượng cầm đầu lập ra nhiều nhóm trên ứng dụng Telegram, Zalo, Facebook để mời làm nơi cho các thành viên trao đổi thông tin, liên lạc với nhau.





Cơ quan Công an thu giữ nhiều xe ô tô hạng sang.



Để thu hút và tạo sự uy tín đối với người chơi, Hà và Sơn tổ chức giới thiệu người chơi tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi công ty Evol với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”. Các con bạc khi muốn tham gia phải đăng ký tạo tài khoản, địa chỉ email sử dụng, điền thông tin cá nhân theo hướng dẫn của game và phải được cấp 1 mã code (mã này được một thành viên đã tham gia cấp và để nhận là cấp dưới của thành viên đó).



Cục Cảnh sát Hình sự thu giữ nhiều tiền, vàng... của nhóm đối tượng.



Con bạc khi tham gia phải cài đặt 2 ứng dụng trên điện thoại: Google Authenticator và Zoom (để nghe các chuyên gia đọc lệnh các ca chơi). Khi đã đăng kí tài khoản thành công, con bạc sẽ được cho vào các Group của Evol trên ứng dụng Telegram. Khi tham gia con bạc phải nạp một loại tiền điện tử là USDT để đặt cược trong game casino của Evol.



Từ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định có khoảng hơn 3.000 tài khoản tham gia nhóm Group Tổng Evol Club là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, nhóm Leader Tổng Evol Club có khoảng 200 tài khoản. Tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ 19/4/2021đến nay, với số tiền khoảng hơn 1,1 tỷ Euro, quy ra tiền Việt Nam khoảng 30 nghìn tỷ đồng.



Qúa trình khám xét, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, 1.771.000.000 đồng, 104 lượng vàng SIC, 1 thỏi kim loại màu vàng và nhiều đồ vật tài liệu liên quan khác.

