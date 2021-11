Điều tra vụ bán phiếu xét xét nghiệm giả cho khán giả trận Việt Nam - Nhật Bản

Đội Cảnh sát Điều tra tổng hợp, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng tự ý tổ chức test nhanh COVID-19 trái phép và bán phiếu xét nghiệm giả cho khán giả trận bóng Việt Nam - Nhật Bản vừa diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình tối nay (11/11).





Khoảng 18h chiều 11/11, ngay giờ trước thời điểm diễn ra trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á giữa 2 đội tuyển Việt Nam – Nhật Bản tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Đoàn công tác quận Nam Từ Liêm do đồng chí Nguyễn Huy Cường, Phó Bí thư quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm làm Trưởng đoàn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Tham gia đoàn có Đại tá Nguyễn Thành Long, Trưởng Công an quận cùng các thành viên trong tổ công tác.



Nhóm đối tượng tự lập điểm test nhanh COVID-19 và bán giá 200.000 đồng/ phiếu xét nghiệm.



Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn công tác đã nghe chỉ huy Đội Cảnh sát Điều tra- Tổng hợp, Công an quận Nam Từ Liêm báo cáo về việc kịp thời phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng tự ý tổ chức test nhanh COVID-19 cho khán giả vào sân.



Đáng chú ý, nhóm đối tượng này không hề được cơ quan chức năng cấp phép và có dấu hiệu không test, chỉ tự ý điền thông tin kết quả xét nghiệm để bán cho khán giả có nhu cầu với giá 200.000 đồng/tờ xét nghiệm. Công an quận Nam Từ Liêm làm nhiệm vụ tại sân đã lập biên bản đưa các đối tượng liên quan về trụ sở cơ quan Công an để làm rõ.



Lực lượng Công an lập biên bản tại chỗ đối với nhóm tổ chức test nhanh COVID-19 trái phép.



Theo Đại tá Nguyễn Thành Long, Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, trong số khán giả đến sân trực tiếp xem trận đấu bóng đá Việt Nam – Nhật Bản có một bộ phận người dân không nghiên cứu kỹ quy định của Ban tổ chức đã được truyền thông rộng rãi nhiều ngày qua, không chấp hành quy định của Ban tổ chức về điều kiện liên quan xét nghiệm COVID-19 phòng chống dịch, bởi vậy dù có vé nhưng nhiều người không có giấy xét nghiệm nên vẫn không được vào sân xem trận đấu. Lợi dụng việc này, một nhóm đối tượng đã lợi dụng để tổ chức test nhanh COVID-19 trái phép, thậm chí không cần test, nhóm đối tượng trên đã tự điền kết quả vào phiếu giả để bán cho người có nhu cầu với giá 200.000 đồng/ phiếu.



Công an lấy lời khai của đối tượng trong nhóm tổ chức làm giả test nhanh COVID-19.



Chủ tịch UBND quận Nguyễn Huy Cường yêu cầu lực lượng Công an quận thắt chặt các khu vực ra vào của sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp đối tượng có dấu hiệu vi phạm. Hiện, các đối tượng thuộc đường dây làm giả test xét nghiệm COVID-19 và phiếu giả đã được Công an quận Nam Từ Liêm đưa về trụ sở để điều tra làm rõ.

Theo P. Tâm - X. Mai (cand)