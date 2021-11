Đà Nẵng: Người "vùng cam" muốn ra ngoài phải đủ 2 mũi tiêm vaccine

Thời điểm này đang có 2 "vùng cam" (vùng có dịch cấp độ 3), người dân "vùng cam" muốn ra ngoài thì phải được tiêm 2 mũi vaccine.





Một chốt kiểm soát ra vào ở "vùng cam" của quận Sơn Trà. Ảnh: Tường Minh



Hai phường Nại Hiên Đông và An Hải Bắc của quận Sơn Trà - hai "vùng cam" của Đà Nẵng - hiện có khoảng 65 ngàn dân với 90 F0 và hơn 400 F1.



Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch quận Sơn Trà cho biết: Hiện 2 phường này có 6 điểm phong toả cứng và 4 điểm phong toả mềm. Ở các điểm phong toả cứng, người dân ai đâu ở yên đấy; còn các điểm phong toả mềm, người dân được đi lại có điều kiện.



Cũng theo ông Hùng, hiện sinh hoạt của người dân hai phường này cơ bản vẫn bình thường trong điều kiện có dịch. Lương thực, thực phẩm và các vật dụng cần thiết cho các điểm phong toả cứng được cung ứng đầy đủ.



"Có nhiều ý kiến đề xuất quận Sơn Trà nên lập các điểm cung ứng lương thực để hỗ trợ cho người dân hai phường này. Tuy nhiên, hiện các chợ truyền thống, chợ đầu mối ở đây được bố trí luân phiên tối đa 50% số lượng gian hàng/quầy hàng theo quy định nên người dân chưa gặp khó khăn về vấn đề thực phẩm", ông Hùng nói.



Trước đó, như tin đã đưa, bắt đầu từ 6h ngày 14.11, thành phố Đà Nẵng quyết định nâng cấp độ dịch từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 (vùng cam) đối với hai phường An Hải Bắc và Nại Hiên Đông của quận Sơn Trà.



Theo đó, Đà Nẵng áp dụng cấp độ 3 đối với An Hải Bắc giới hạn từ phía bắc đường dẫn cầu Sông Hàn và mép phía tây đường Ngô Quyền đến giáp ranh Nại Hiên Đông. Với Nại Hiên Đông thì áp dụng toàn địa bàn phường.



Theo các quy định phóng chống dịch hiện hành thì đối với người dân từ vùng dịch cấp độ 3 (vùng cam) khi đi đến vùng cấp độ 1, 2 (vùng xanh, vùng vàng) trong thành phố, phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc có giấy chứng nhận đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng.



Người dân không được đi đến vùng cấp độ 4 (vùng đỏ), khu vực phong tỏa y tế. Người dân khi tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao... trong nhà và ngoài trời phải đảm bảo điều kiện đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng.



Đối với việc tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch, 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng. Trong đó, trong nhà tập trung không quá 20 người; ngoài trời tập trung không quá 50 người tại cùng 1 thời điểm.



Đối với các hoạt động khác, Đà Nẵng quy định cụ thể như sau:



Tiệc đám hiếu, đám hỷ, liên hoan… tổ chức tại nhà riêng tập trung không quá 20 người tại cùng thời điểm.



Nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống chỉ được phép bán hàng mang về, không được phục vụ khách tại chỗ.



Chợ truyền thống, chợ đầu mối chỉ được bố trí luân phiên tối đa 50% số lượng gian hàng/quầy hàng; có vách ngăn giữa người bán, người mua và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.



Cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, massage, quán bar, internet, trò chơi điện tử, làm đẹp casino, bi da tiếp tục dừng hoạt động.



Cơ sở dịch vụ cắt tóc, gội đầu phục vụ không quá 3 người cùng một thời điểm.



Cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác (trừ nhà hàng, quán ăn) phục vụ tối đa 20 người cùng một thời điểm; đảm bảo giãn cách 2m giữa người với người.



Hoạt động khai thác thủy sản đối với người dân và tàu thuyền, người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng.



