Đà Nẵng: Khởi tố hai 'đại ca' chiều ý đàn em mở tiệc ma túy tại gia

Ngày 18.11, Công an Q.Thanh Khê tống đạt quyết định khởi tố hai bị can mở tiệc ma túy tại gia cho đàn em, trong thời gian TP.Đà Nẵng giãn cách, các tụ điểm ăn chơi đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19.





Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối Nguyễn Quốc Tài (ngụ P.Hải Châu 2) và Lê Hồng Viết Nghĩa (cùng 32 tuổi, ngụ P.Bình Hiên, cùng Q.Hải Châu) về tội tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Như Thanh Niên đã thông tin, rạng sáng 14.7, Công an P.Vĩnh Trung (Q.Thanh Khê) ập vào ngôi nhà địa chỉ K191/18 đường Đỗ Quang, bắt quả tang 2 bị can trên cùng 5 người khác đang mở tiệc ma túy.





Nguyễn Quốc Tài nghe đọc lệnh khởi tố. Ảnh: Nguyễn Tú



Kết quả test nhanh có 6/7 người dương tính với ma túy. Và trong số các dân chơi, có 2 nữ.





Lê Hồng Viết Nghĩa nghe đọc lệnh khởi tố. Ảnh: Nguyễn Tú





Theo điều tra, do các tụ điểm bar, vũ trường tại Đà Nẵng đóng cửa để phòng chống Covid-19, Tài và Nghĩa rủ cả nhóm về nhà K191/18 Đỗ Quang để tổ chức ăn nhậu. Lúc này, các đàn em muốn sử dụng ma túy, nên Tài lập tức "chơi đẹp", chuyển 8 triệu đồng cho Nghĩa để mua thuốc lắc, hàng khay Ketamine và bóng cười để cả nhóm cùng mở "tiệc ma túy".

Theo NGUYỄN TÚ (TNO)