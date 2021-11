Đà Nẵng: Đang ăn nhậu, kẻ chủ mưu đường dây bán ma túy cho ngư dân bị công an bắt gọn

Sau thời gian trốn truy nã tại Bình Thuận và Ninh Thuận, đối tượng này quay về TP Đà Nẵng thì bị phát hiện, bắt giữ.





Ngày 17-11, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết đã bắt được kẻ chủ mưu của đường dây ma túy chuyên bán cho ngư dân ở khu vực quận Sơn Trà.



Trước đó, từ tháng 3-2021, Từ Ka Ly (31 tuổi, ngụ phường An Hải Bắc) và Bùi Thanh Sơn (24 tuổi, ngụ phường Nại Hiên Đông, cùng quận Sơn Trà) tổ chức đường dây ma túy trên sông nước. Khách hàng chủ yếu là các ngư dân nghiện ngập tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang.





Từ Ka Ly bị bắt khi đang ăn nhậu cùng bạn bè tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà.



Ly nhận trách nhiệm lên bờ mua ma túy, sau đó mang về tàu giao cho Sơn cất giấu và chia nhỏ. Khi có ngư dân gọi điện cần mua, Ly chỉ đạo Sơn chèo thuyền, ghe nhỏ để đi giao tận nơi.



Ngày 28-5, trong lúc Sơn đưa tàu vào vùng nước ven bờ để bán 1 gói ma túy với giá 1 triệu đồng thì bị Công an quận Sơn Trà bắt quả tang. Đồng bọn bị bắt, biết chuyện bị bại lộ, Ly lập tức bỏ trốn. Công an quận Sơn Trà cũng phát lệnh truy nã Từ Ka Ly ngay sau đó.



Để trốn lệnh truy nã, Ly xin vào làm việc tại các rẫy trồng cây ăn trái ở tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận. Do dịch Covid-19, Ly mất việc làm nên quay về TP Đà Nẵng.



Ngày 16-11, Ly đang ăn nhậu với bạn bè tại đường Vũng Thùng 4 thì bị Công an quận Sơn Trà phát hiện, bắt giữ theo lệnh truy nã về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Theo Q. Luật (NLĐO)