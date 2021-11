Công bố nguyên nhân tử vong của nam sinh ở Bắc Giang sau tiêm vaccine

Chiều 29-11, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế Bắc Giang đã có kết luận về trường nam sinh (16 tuổi) học trường THPT Sơn Động số 2 tử vong sau tiêm vaccine Covid-19.





Theo đó, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế Bắc Giang đã phân tích các yếu tố dựa trên báo cáo điều tra, hồ sơ bệnh án, giấy tờ lưu có liên quan, kết luận nguyên nhân nam sinh tử vong là do bị sốc phản vệ độ 4, cơ thể phản ứng quá mẫn với vaccine nên rơi vào tình trạng nặng rồi tử vong. Đồng thời loại trừ nguyên nhân do chất lượng vaccine và thực hành tiêm chủng.



Trước đó, ngày 24-11, ngành Y tế Bắc Giang tổ chức tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh tại Trường THPT Nội trú Sơn Động và Trường THPT Sơn Động số 2 với khoảng 700 em. Trong quá trình tiêm chủng có 4 học sinh tại 2 trường bị sốc phản vệ, trong đó có 2 em học sinh lớp 11 xuất hiện triệu chứng choáng váng, khó thở, đau tức ngực, buồn nôn. Ngay sau khi được sơ cứu, 2 học sinh này đã được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Đến trưa 28-11, 1 em đã tử vong do bệnh nặng, suy đa tạng không hồi phục. Trường hợp còn lại vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng tiên lượng nặng. 2 trường hợp khác đã hồi phục sức khỏe.





Trong khi đó, liên quan tới trường hợp một nữ sinh lớp 9 ở xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19 của Pfizer, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện nay, Hội đồng chuyên môn của TP Hà Nội đang điều tra làm rõ nguyên nhân.



Bước đầu cơ quan y tế xác định trước khi tiêm chủng, nữ sinh này đã được các bác sĩ khám sàng lọc đầy đủ, không có vấn đề gì về sức khỏe và sau khi tiêm xong được theo dõi và sức khỏe bình thường nên mới được cho về nhà. Sau đó tới sáng hôm sau (28-11), nữ sinh này có vấn đề về sức khỏe nên được người thân đưa đến Bệnh viện Thường Tín cấp cứu. Tiếp đó, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai và tử vong vào trưa cùng ngày.

Theo MINH KHANG (SGGPO)