Công an Bình Định trao trả gần 5,8 kg vàng tang vật cho bị hại

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã trao trả 5,8 kg vàng là tang vật trong vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại hiệu vàng A.T.



Sáng 8.11, tại phòng làm việc của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã trao trả tài sản là tang vật trong vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại hiệu vàng Anh Trung (ở P.Tam Quan Bắc, TX.Hoài Nhơn, Bình Định) gây chấn động tại địa phương vào tháng 5 vừa qua cho bị hại.



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã trao trả 5,8 kg vàng cho chủ hiệu vàng A.T - Ảnh: Trị Bình



Theo đó, tổng số lượng vàng và nữ trang các loại đã qua giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an là 5789,9 gram (gần 5,8 kg) đã được bị hại trong vụ án là vợ chồng ông N.A.T (58 tuổi, ở P.Tam Quan Bắc) kiểm đếm và nhận lại toàn bộ.



Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 12.5, ông N.A.T, chủ hiệu vàng A.T đến Cơ quan công an trình báo về việc kẻ gian đột nhập lấy trộm một số lượng rất lớn tài sản là vàng và nữ trang bằng vàng. Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự chủ trì triển khai công tác xác minh, điều tra phá án.



Đến ngày 16.5, lực lượng Công an mà nòng cốt là Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã làm rõ, bắt giữ thủ phạm vụ trộm là Lê Đức Hoàng (32 tuổi, tạm trú P.Tam Quan Bắc); đồng thời thu giữ toàn bộ số tài sản là vàng và nữ trang (gần 5,8 kg vàng) đã bị mất trộm.

Theo Hoàng Trọng (TNO)