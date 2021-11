Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng: Người vi phạm phòng Covid-19 gây hậu quả nghiêm trọng phải bị truy tố

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo công an TP truy tố các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch Covid-19 gây hậu quả nghiêm trọng.





Tối 1.11, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, chỉ đạo các xã, phường thành lập các nhóm ở tổ dân phố, trong đó phân công các cán bộ phường trực tiếp theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ dân phố để nắm tình hình người dân về từ vùng dịch (tức cấp độ dịch ở cấp độ 3 trở lên - PV).



Theo Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, tại các khu dân cư đã có quy định người dân khi về TP thì y tế phường, công an phường vào nhà thực hiện các việc khai báo. Tuy vậy, nếu một số người ý thức không tốt thì nguy cơ rất cao. Do vậy, ông Chinh yêu cầu phải giám sát trực tiếp lẫn gián tiếp.



Theo đó, ông Lê Trung Chinh thống nhất với Sở TT-TT về việc cần gọi điện thoại kiểm tra người được cách ly tại nhà. Nếu qua điện thoại xác định người dân ra ngoài vùng giám sát thì công an phải dứt khoát vào cuộc xử lý kịch khung và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.



Theo quy định của TP.Đà Nẵng, người về từ các địa phương được xác định cấp độ dịch ở cấp 4 phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú đủ từ 7-14 ngày. Trường hợp không bảo đảm điều kiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú thì phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại khách sạn có thu phí. Ảnh: Hoàng Sơn



"Khi người dân không ý thức thì phải dùng biện pháp mạnh. Đề nghị các phường chỉ đạo các tổ dân phố, Tổ Covid-19 phải giám sát việc này. Ủy ban MTTQ TP.Đà Nẵng kêu gọi các tầng lớp nhân dân chung tay tuyên truyền người về từ vùng dịch thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại nhà", ông Chinh nói. Khi phát giác những người không chấp hành nghiêm túc và ra ngoài thì người dân đưa thông tin vào các tổ dân phố, phường nắm, xử lý.



Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giao cho Công an TP chủ trì cùng các quận, huyện xử phạt kịch khung đối với những trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nếu gây ra hậu quả xã hội nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kinh tế thì có thể truy tố hình sự để răn đe. Sở TT-TT và Cổng thông tin điện tử TP thông tin những trường hợp vi phạm để nhân dân biết.



Không bỏ sót những trường hợp cần giám sát



Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh chỉ đạo Sở Y tế có hướng dẫn cụ thể việc test nhanh những trường hợp cần giám sát khi vào TP. "Nếu thấy nghi ngờ thì phải có giám sát. Bằng cách này sẽ kiểm soát những người đi xe tải vào các cửa ngõ TP. Không được bỏ sót bất kỳ trường hợp nào vào TP", ông Chinh nói.



Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu kiểm soát chặt người vào TP thuộc diện phải giám sát y tế. Ảnh: Hoàng Sơn



Ông Lê Trung Chinh cũng đề nghị các chốt, các quận huyện rà soát và đảm bảo các điều kiện làm việc, chế độ, chính sách cho công an, y tế, tình nguyện viên… Các lực lượng phòng chống dịch cần được quan tâm, đừng để ai than phiền chính sách chậm, không công bằng. Các quận, huyện rà soát không để xảy ra tình trạng này.



Về phía ngành y tế, cần tiếp tục đẩy nhanh việc tiêm vắc xin phòng Covid-19, có phương án tập trung xét nghiệm người đi về từ vùng dịch. Những đối tượng, khu vực nguy cơ cao cần thường xuyên xét nghiệm.



Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị hạn chế thấp nhất làm việc, tiếp khách đối với người về từ vùng dịch tại các cơ quan, đơn vị, nhất là Trung tâm Hành chính TP. "Nếu vào Trung tâm Hành chính thì phải có giám sát. Thời gian vừa qua, người về từ vùng dịch nguy cơ cao. Các trung tâm lớn, cơ quan phải làm tốt công tác chống dịch ngay từ cửa ra vào", ông Chinh chỉ đạo.



Theo HOÀNG SƠN (TNO)