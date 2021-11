Chủ tịch tỉnh Bình Định ra "tối hậu thư" cho Resort Hoàng Gia

Nguyên nhân khiến phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bị ngập lịch sử trong đợt mưa lũ vừa qua được xác định là do mương thoát nước từ khu vực này chảy ra biển đã bị chủ Resort Hoàng Gia làm tắt nghẽn.





Sáng 19-11, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản yêu cầu UBND TP Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với Công ty CP Du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn (địa chỉ 01 Hàn Mặc Tử, phường Ghềnh Ráng) tháo dỡ toàn bộ các ống cống bê tông có đường kính 1,2 m đã lắp đặt trong lòng mương, hoàn trả tiết diện thoát nước hiện hữu của tuyến cống hộp trong khuôn viên Resort Hoàng Gia với tiết diện tối thiểu rộng 8 m, cao 2 m, nhằm đảm bảo kịp thời thoát nước cho khu vực thượng lưu, tránh ảnh hưởng đến các khu dân cư. Thời gian thực hiện ngay trong tháng 11 này.



Mương thoát nước từ phường Ghềnh Ráng chảy ra biển nằm bên trong khuôn viên Resort Hoàng Gia.



Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND TP Quy Nhơn và các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất phương án đầu tư cải tạo mương thoát nước trong khuôn viên Resort Hoàng Gia bằng kết cấu bền vững với tiết diện đảm bảo thoát nước, chống ngập úng cho toàn bộ khu vực.



UBND TP Quy Nhơn có trách nhiệm yêu cầu Công ty CP Du lịch Hoàng Anh Đất Xanh đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải, đảm bảo nước thải sinh hoạt, dịch vụ được xử lý đạt quy chuẩn trước khi đấu nối vào mương thoát nước do thành phố quản lý.



Như đã thông tin, sáng 14-11, nước tại khu vực đường Hàn Mặc tử, phường Ghềnh Ráng bất ngờ dâng cao gần 1m, khiến người dân địa phương trở tay không kịp. Hàng trăm ngôi nhà trong khu vực này bị ngập nước nặng, hàng chục chiếc taxi đang đỗ trên đường bị nước lũ nhấn chìm, gây thiệt hại nặng về tài sản. Theo người dân phường Ghềnh Ráng, đây là trận ngập lụt lịch sử ở khu vực này.



Chiều cùng ngày, chính quyền địa phương đã điều lực lượng và phương tiện đến khơi thông dòng chảy trong mương thoát nước từ khu vực phường Ghềnh Ráng dẫn ra biển. Ngay sau khi dòng chảy được khơi thông, khu vực Ghềnh Ráng đã không còn ngập lụt. Tuy nhiên, thời điểm này, bên trong Resort Hoàng Gia bất ngờ bị sạt lở te tua.



Mương thoát nước bị chủ Resort Hoàng Gia làm tắt nghẽn.



Nguyên nhân khiến Resort Hoàng Gia bị sạt lở nặng sau khi khơi thông dòng chảy từ khu vực phường Ghềnh Ráng ra biển là do khách sạn đã xây dựng trên mương thoát nước từ khu vực này ra biển. Vì vậy, sau khi dòng chảy được khơi thông, nước ngập trong khu vực Ghềnh Ráng ồ ạt chảy qua mương, gây ra tình trạng sạt lở trên.



Theo ông Ngô Hoàng Nam – Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, sau khi mưa lớn kéo dài và nước mưa bắt đầu đổ dồn về mương thoát nước tại khu vực phường Ghềnh Ráng nằm bên trong khu Resort Hoàng Gia thì có tình trạng sụt lún, tắc nghẽn mương thoát nước, gây ngập trên diện rộng tại phường Ghềnh Ráng. Do vậy, chính quyền địa phương đã yêu cầu chủ Resort Hoàng Gia tháo gỡ hết các vật cản đang chặn dòng chảy của mương thoát nước gây ngập lụt.



Được biết, Resort Hoàng Gia Quy Nhơn từng do bà Ngô Kim Lan, vợ của ông Trần Bắc Hà-cố Chủ tịch HĐQT BIDV, làm chủ. Đến cuối năm 2017, khách sạn trên được chuyển nhượng cho bà Ngô Thị Kim Oanh, em ruột bà Lan.

Theo Đức Anh (NLĐO)