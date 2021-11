Cách hết chức vụ trong Đảng một cán bộ xã mua bán, cất giữ trái phép gỗ

Ngày 26-11, lãnh đạo Huyện ủy Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) thông tin, Ban Thường vụ Huyện ủy vừa có quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hoàng Sa, Đảng ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Trà Giác.

Ảnh minh họa



Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Trà My đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng (Đảng ủy viên, Ủy viên UBKT Đảng ủy xã Trà Giác nhiệm kỳ 2020 – 2025) đối với ông Nguyễn Hoàng Sa.



Trước đó, ngày 8-10, lực lượng chức năng phát hiện ông Nguyễn Hoàng Sa đã có hành vi trao đổi, mua bán 31 cây đòn tay, với khối lượng hơn 0,8m³ và cất giữ trái phép hơn 2,7m³ gỗ chò, chua tại nhà.



Đến ngày 5-11, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My đã ban hành quyết định xử phạt ông Sa 15 triệu đồng về hành vi tàng trữ, mua bán lâm sản trái phép.



Theo Ban Thường Huyện ủy Bắc Trà My, nội dung, tính chất, mức độ vi phạm của ông Nguyễn Hoàng Sa đã gây ảnh hưởng xấu đến vai trò lãnh đạo, uy tín của tổ chức đảng, tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên.

Theo NGUYỄN CƯỜNG (SGGPO)