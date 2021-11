Bình Dương: Bắt giam bác sĩ tiêm chui vaccine Covid-19

Ngày 17-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thái Hiệp (bác sĩ làm việc tại Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên) để điều tra hành vi sai phạm trong việc tiêm vaccine Covid-19.



Bình Dương tạm giữ đối tượng lừa bán kit xét nghiệm Covid-19

Nguyễn Thái Hiệp thời điểm nghe lệnh bắt tạm giam của cơ quan công an



Trước đó, ngày 6-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã (TX) Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Lê Văn Thắng (24 tuổi, nhân viên giữ xe Trung tâm y tế TX Tân Uyên) để điều tra tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.



Thời điểm này, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thái Hiệp (31 tuổi, bác sĩ Khoa Kiểm soát dịch bệnh của Trung tâm Y tế TX Tân Uyên) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.



Cơ quan công an xác định, Thắng và Hiệp đã móc nối với nhau để tiêm cho 52 người với tổng số tiền gần 28 triệu đồng vào ngày 11-8, 20-8 và 24-8.



Đến ngày 24-8, khi Thắng cho 10 người, chủ yếu là công nhân, đi cổng sau của Trung tâm y tế TX Tân Uyên vào tiêm vaccine, sau đó nhận tiền hơn 10 triệu đồng thì bị lực lượng công an bắt quả tang, bên ngoài vẫn còn 7 người khác vẫn đang chờ để được tiêm.

Theo XUÂN TRUNG (SGGPO)