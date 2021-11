Bắt nguyên Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Bình Phước

Nguyên Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và Kế toán trưởng Trường Cao đẳng Nghề Bình Phước (nay là Trường Cao Đẳng Bình Phước) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "tham ô tài sản".

Ngày 26.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đoàn Thế Nam, nguyên Hiệu trưởng; Lê Thành Trung, nguyên Phó hiệu trưởng; Nguyễn Trung Tín, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế toán kiêm Kế toán trưởng Trường Cao đẳng nghề Bình Phước (nay là Trường Cao đẳng Bình Phước) về hành vi "tham ô tài sản".





Ông Đoàn Thế Nam (nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Bình Phước) áo trắng thứ 3, bên phải nghe lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố. Ảnh: H.G



Trường Cao đẳng nghề Bình Phước là trường công lập, được thành lập năm 2015. Đến ngày 9.1.2020, trường này sáp nhập với Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước và Trường Cao đẳng Y tế Bình Phước thành Trường Cao đẳng Bình Phước.



Theo điều tra, từ năm học 2015-2016 đến năm học 2018-2019, ông Đoàn Thế Nam (nguyên Hiệu trưởng), Lê Thành Trung (nguyên Phó hiệu trưởng), Nguyễn Trung Tín (nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế toán kiêm Kế toán trưởng Trường Cao đẳng nghề Bình Phước) đã lập các tờ trình kèm theo danh sách học sinh, sinh viên trúng tuyển nhiều hơn số trúng tuyển, tham gia học thực tế là 673 học sinh, sinh viên để trình UBND tỉnh phê duyệt, cấp kinh phí đào tạo, sau đó rút khống số tiền trên 6,28 tỉ đồng của ngân sách nhà nước.





Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của ông Đoàn Thế Nam. Ảnh: H.G



Đồng thời, các bị can này còn lập khống danh sách học sinh, sinh viên thuộc đối tượng chính sách (học sinh dân tộc nội trú) trúng tuyển tham gia học tại trường là đối tượng được nhà nước chi trả tiền học bổng chính sách gồm: tiền cơm, tiền tàu xe, tiền đồ dùng cá nhân, bảo hiểm y tế… để trình UBND tỉnh phê duyệt, rút khống số tiền hơn 7,7 tỉ đồng của ngân sách nhà nước, gây tổng thiệt hại trên 14 tỉ đồng.



Ngày 26.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp cùng Viện KSND tỉnh tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can, bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng cùng các đồng phạm để điều tra mở rộng, làm rõ hành vi tham ô tài sản của các bị can và những người liên quan để xem xét xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng cho nhà nước.

Theo Hoàng Giáp (TNO)