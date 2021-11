Bắt người phụ nữ đứng sau thương vụ trăm tỉ của Công ty Phát An Gia

Công ty Phát An Gia không được cơ quan chức năng phê duyệt dự án nhưng vẫn lập dự án ma để lừa đảo hàng chục khách hàng.





Ngày 11-11, Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt để tạm giam bà Hoàng Thị Hồng (SN 1978, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Bất động sản Phát An Gia.



Trước khi bắt giam bà Hồng, tháng 10-2020, Công an TP HCM cũng đã khởi tố, tạm giam Hoàng Mạnh Cường (SN 1986, Tổng Giám đốc Công ty Phát An Gia).



Quá trình điều hành công ty, Cường bị tố cáo có hành vi không nộp hồ sơ xin phép đầu tư xây dựng dự án và không được cơ quan có thẩm quyền nào phê duyệt chủ trương cũng như không cấp phép đầu tư xây dựng dự án khu dân cư tại các thửa đất do Cường đứng tên quyền sử dụng đất.



Hoàng Mạnh Cường.



Tuy nhiên, Cường đã tự đặt tên dự án, phân thành 193 nền đất để ký hợp đồng chuyển nhượng 91 nền đất cho hàng chục khách hàng. Với hành vi này, Cường đã thu tiền và chiếm đoạt 100 tỉ đồng.



Mở rộng điều tra, công an xác định đầu năm 2020, UBND quận 9 cấp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần lượt với diện tích 1.083 m2, 1.938 m2; 2.893 m2 mang tên đồng sở hữu của ông Hoàng Mạnh Cường và bà Hoàng Thị Hồng.



Tuy nhiên, khoảng 3 tháng sau, các thửa đất này đã chuyển nhượng cho một người khác và người này đã làm thủ tục, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các thửa đất này.



Dự án ma lừa hàng chục khách hàng.



Một trong các nạn nhân của Hoàng Mạnh Cường là bà N.A. (SN 1986, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) cho biết đầu tháng 12-2018, bà và ông Cường ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng lô đất diện tích 57,6 m2 với giá hơn 2 tỉ đồng, bà A. đã đặt cọc 1 tỉ đồng.



Hợp đồng thể hiện, sau 210 ngày kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc thì hai bên sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, bà A. liên hệ làm thủ tục nhận nền đất thì phía ông Cường không thực hiện.



Thấy không khả quan, bà A. liên hệ công ty thì phía ông Cường đề nghị khách hàng ký hợp đồng thanh lý hợp đồng đặt cọc và hứa sẽ trả lại số tiền đã nhận của khách vào ngày 12-11-2019. Bà A. đến công ty theo lịch hẹn nhận lại tiền thì điện thoại ông Cường không liên lạc được, công ty đóng cửa và các nhân viên đã nghỉ việc nên bà đến công an tố cáo.

