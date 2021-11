Bắt kẻ chủ mưu vụ lừa 170 người xuất khẩu lao động Hàn Quốc rồi bỏ rơi ở Đà Nẵng

Sau khi lừa được gần 3 tỉ đồng, 2 kẻ chủ mưu bỏ trốn, liên tục thay đổi nơi ở tại nhiều tỉnh, thành. Đến ngày 16-11, cả 2 bị Công an TP Đà Nẵng bắt khi đang trốn tại Hòa Bình và Hà Nội.





Sáng 17-11, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng cho biết đã di lý 2 đối tượng về Đà Nẵng để tiếp tục điếu tra, gồm: Vũ Đức Minh (1982; trú phường Phú La, quận Hà Đông, TP hà Nội) và Đinh Hồng Quang (1979; trú xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, TP Hà Nội).



Trước đó, chiều 15-5, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng nhận tin báo nhiều người tụ tập tại khách sạn Toàn Thắng (số 172-174 Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An) nên cử cán bộ kiểm tra, xác minh.



Sau khi kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định khoảng 170 người trú tại nhiều tỉnh, thành (chủ yếu phía Bắc) vừa vào Đà Nẵng với mục đích đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc bằng đường biển.



Khách sạn Toàn Thắng - nơi công an phát hiện 170 người bị hại của vụ việc



Tuy nhiên, gần đến thời điểm khởi hành, 2 "đầu mối" tổ chức chuyến đi là Phạm Doãn Tuấn và Lê Danh Cường bất ngờ lẩn tránh, cắt đứt liên lạc. Nhận định đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra.



Các bị hại cho biết Tuấn và Cường đã ký hợp đồng đưa người có nhu cầu sang Hàn Quốc lao động với giá mỗi trường hợp 10.000 USD. 2 đối tượng hẹn khách đến Hà Nội để trao đổi cụ thể việc xuất cảnh và thu mỗi người 5 triệu đồng là chi phí khám sức khỏe và xét nghiệm Covid-19.



Ngày 13-5, người lao động phải tập trung tại khách sạn Toàn Thắng, sau đó được đưa xuống tàu biển để sang Hàn Quốc, khi đi phải mang theo ngoại tệ để tiêu xài trên tàu. Tại khách sạn, 2 đối tượng tiếp tục thu mỗi người 300 USD, hẹn tối 15-5 đưa họ ra cảng Tiên Sa rồi khởi hành sang Hàn Quốc nhưng sau đó cắt đứt liên lạc.





Vũ Đức Minh (bên trái) và Đinh Hồng Quang bị di lý về TP Đà Nẵng



Kết quả điều tra cho thấy Phạm Doãn Tuấn tên thật là Vũ Đức Minh còn Lê Danh Cường chính là Đinh Hồng Quang. Khai nhận với cơ quan công an, Minh và Quang cho biết đã dùng CMND giả, mở tài khoản giả nhằm che giấu nhân thân để thực hiện hành vi lừa đảo.



Sau khi lừa được gần 3 tỉ đồng, 2 đối tượng này bỏ trốn, liên tục thay đổi nơi ở tại nhiều tỉnh, thành. Đến ngày 16-11, cả 2 bị bắt khi đang trốn tại Hòa Bình và Hà Nội.



Theo Q. Luật (NLĐO)