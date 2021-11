4 học sinh sốc phản vệ sau tiêm vắc-xin ngừa Covid-19

Trong quá tiêm chủng vắc-xin Covid-19, 4 học sinh tại 2 trường THPT ở Bắc Giang đã bị sốc phản vệ, 2 em đưa về Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội điều trị.





Chiều 26-11, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, cho biết có 4 học sinh THPT tại huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) bị sốc phản vệ sau tiêm vắc-xin ngừa Covid-19, trong đó có 2 em phải chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (TP Hà Nội) điều trị.



Theo bà Hương, nguyên nhân phản ứng là do cơ địa của người tiêm. Có 2 em phản ứng độ 3, ngay sau khi xảy ra, Trung tâm Y tế huyện Sơn Động đã sơ cứu tại chỗ, Sở Y tế Bắc Giang đã điều các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang lên hỗ trợ. "Sau đó, chúng tôi chuyển 2 cháu về Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Còn 2 cháu sức khỏe đã ổn định và đang theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Động" - bà Hương thông tin thêm.



Trước đó, sáng 24-11, tại điểm tiêm chủng lưu động Trường THPT Sơn Động số 2 và Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Sơn Động tổ chức tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 1 cho học sinh, loại vắc-xin sử dụng là Pfizer. Trong quá trình tiêm chủng, 4 học sinh tại 2 trường này có biểu hiện choáng váng, khó thở, đau tức ngực, buồn nôn, da tái do sốc phản vệ.



Bắc Giang triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi với số lượng dự kiến là 173.977 em.



Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, 2 học sinh ở Bắc Giang chuyển lên đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện, cả 2 em đều được can thiệp ECMO. Đến chiều 26-11, 1 em có diễn biến khá hơn, nhưng 1 em đang trong tình trạng nặng.



Theo Huy Thanh (NLĐO)