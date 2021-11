Ngày 21.11, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ tiếp nhận, bàn giao 14 phụ nữ bị bán sang Myanmar được giải cứu về Việt Nam, đồng thời tổ chức cho các nạn nhân trở về địa phương.





Ngày 21.11, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ tiếp nhận, bàn giao nạn nhân bị mua bán người từ Myanmar về Việt Nam tại Tuyên Quang. Các nạn nhân được hỗ trợ phương tiện về địa phương.



Các nạn nhân được hỗ trợ phương tiện về nơi cư trú - Ảnh: Bộ Công an



Dự buổi lễ có đại diện các đơn vị: Cục Đối ngoại, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh Tuyên Quang; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang...



Theo Bộ Công an, 14 người này là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Nghệ An, Thanh Hóa, Bình Dương, Kiên Giang.



Trước đó, các nạn nhân đã được Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hà Nội), Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và các cơ quan liên ngành nước bạn phối hợp giải cứu, đưa trở về Việt Nam và được cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trung đoàn 247, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang.



Sau khi tiếp nhận bàn giao, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức phương tiện đưa các nạn nhân về địa phương.

Theo NGỌC LÊ (TNO)