Yêu cầu địa phương đảm bảo an toàn cho người dân về quê khi mưa bão

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 7. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)





Ngày 10/10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống thiên tai đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác phòng chống mưa, bão.



Hỗ trợ kịp thời nơi trú tránh bão, mưa lũ



Đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công an trong hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ Bộ phải phối hợp chặt chẽ với địa phương, các bộ, ngành để thông tin kịp thời cho người dân về diễn biến cơn bão để làm sao người dân đến vùng bão thì dừng lại, địa phương mời nhân dân về các nhà văn hóa, trường học và sau khi hết bão thì mới di chuyển.



Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh cuộc họp hôm nay nhằm nắm bắt tình hình, kết quả triển khai công tác dự báo, công tác chỉ đạo và ứng phó hoàn lưu bão số 7, chuẩn bị các biện pháp để thực hiện thật tốt việc phòng, chống bão số 8, được dự báo là có cường độ mạnh hơn, di chuyển nhanh hơn, ảnh hưởng rộng hơn.



Phó Thủ tướng ghi nhận từ Trung ương đến địa phương đã rất quyết liệt, chủ động ứng phó với bão số 7, nên tính đến thời điểm này thiệt hại do bão số 7 được hạn chế ở mức thấp nhất.



Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng các địa phương cần tiếp tục chủ động ứng phó với bão số 7, không được chủ quan, bởi bão số 7 suy yếu nhưng vẫn tiếp tục gây mưa lớn cho nhiều khu vực. Bên cạnh đó, các địa phương phải sớm có kịch bản ứng phó với bão số 8.



Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh cần đặc biệt chú trọng công tác dự báo, một khâu rất khó, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Do đó, cần tiếp tục tăng cường đầu tư về nhân lực, trang thiết bị cho công tác này; cần tăng cường công tác thông tin, tham mưu, báo cáo kịp thời, cập nhật thường xuyên, liên tục để có chỉ đạo nhất quán từ Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống thiên tai tới các bộ, ngành, địa phương.



“Nếu dự báo chậm trễ do thiếu trang thiết bị, do chủ quan, không bám sát thì có thể gây ra hậu quả lớn. Thực tế ở địa phương, người dân rất tin tưởng vào dự báo của chúng ta,” Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ rõ.



Đối với bão số 8, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cần bám sát diễn biến bão, đưa ra dự báo về cường độ, hướng đi chính xác, từ đó có chỉ đạo ứng phó sát thực tế hơn.



Phó Thủ tướng Lê Văn Thành xem sơ đồ đường đi của bão số 7. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)



Trước mưa lớn do các cơn bão liên tiếp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn hồ đập, các công trình đê điều xung yếu; hỗ trợ người dân đẩy mạnh thu hoạch nông sản; phòng, chống thiên tai cũng cần lưu ý bảo đảm an toàn dịch bệnh.



Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao trách nhiệm cho các địa phương đưa ra giải pháp thật cụ thể nhằm đảm bảo an toàn cho đoàn người về quê trong thời điểm mưa bão.



“Nếu bão vào đúng tuyến đường người dân di chuyển thì việc không có chỗ trú bão rất nguy hiểm,” Phó Thủ tướng lưu ý.



Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết sẽ sớm có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương về lưu thông đường bộ, đường sắt liên tỉnh.



Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng nêu rõ cần ưu tiên kinh phí đầu tư cho phòng, chống thiên tai; kịp thời bố trí nguồn vốn, đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư, hoàn thành dứt điểm các công trình phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa bão.



Sơ đồ đường đi của bão số 7. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)



Tại cuộc họp, trước thông tin về việc có 2 tàu tại khu vực tỉnh Nghệ An cố tình ở lại trên biển mặc dù đã được kêu gọi về nơi trú tránh bão với lý do phải đi biển 15 ngày mới đủ điều kiện nhận hỗ trợ chi phí tiền dầu, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai cần nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh để tháo gỡ vấn đề này.



Đảm bảo an toàn cho người dân di chuyển qua khu vực đang diễn ra bão, lũ



Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 10/10, bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới; bão Kompasu đang hoạt động ở phía Đông đảo Luzon (Philippines) di chuyển theo hướng Tây, tiếp tục mạnh thêm, chuẩn bị vào Biển Đông.



"Mặc dù bão số 7 được đánh giá không mạnh nhưng các địa phương đã vào cuộc rất quyết liệt để ứng phó. Trong đó, các địa phương đã kiểm đếm, hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho hơn 61.000 phương tiện, với gần 280.000 lao động từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa," ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục phòng, chống thiên tai cho biết.



Các khu dân cư ven biển, khu vực trũng thấp, cửa sông, ngoài bãi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh đã rà soát phương án, sẵn sàng sơ tán dân trong tình huống bão mạnh đổ bộ (Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có hơn 41.000 hộ, với hơn 151.000 người; Quảng Bình-Phú Yên có hơn 71.000 hộ, với 256.000 người).



Đề cập đến các công việc triển khai tiếp theo, Tổng cục trưởng Tổng cục phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài đề nghị các địa phương chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu đề phòng tình huống bị chia cắt; dừng các công trình đang thi công để đảm bảo an toàn về người và phương tiện; đảm bảo an toàn giao thông; thông tin cho người dân di chuyển từ phía Nam ra Bắc đảm bảo an toàn chống dịch COVID-19, biết thông tin về tình hình mưa lũ để chủ động ứng phó; các địa phương có phương án hỗ trợ người dân ăn nghỉ và trú tránh khi có yêu cầu.





Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí trượng Thuỷ văn Quốc gia Mai Văn Khiêm báo cáo về tình hình của bão số 7. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)



Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm, hiện tại bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tuy nhiên, mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Cùng với đó, dự báo khoảng đêm 11 đến sáng 12/10, cơn bão Kompasu đang hoạt động ở ngoài khơi Philippines có khả năng đi vào phía Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 8.



"Đây là một cơn bão mạnh khi ở trên biển, di chuyển nhanh với cường độ mạnh hơn bão số 7, có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong khoảng ngày 13-14/10 và khả năng gây ra một đợt mưa lớn cho khu vực này trong các ngày từ 13-15/10. Các tính toán dự báo của chúng tôi cũng cho thấy, trong ngày 16 -17/10, sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão khác trên Biển Đông," ông Khiêm nói.



Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh đến dòng người hồi hương bằng xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê có thể sẽ gặp nguy hiểm khi nhiều tỉnh đã có mưa lớn do hoàn lưu bão số 7.



Dự báo, thời tiết xấu còn kéo dài tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong khoảng 10 ngày tới, đặc biệt là nguy cơ ngập lụt ở Quốc lộ 1, do đó, Ban Chỉ đạo đã có văn bản gửi các địa phương, gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương để thông báo cho người dân, đảm bảo an toàn cho nhân dân trong quá trình di chuyển về quê.



“Các địa phương dọc Quốc lộ 1 tính toán xem với lượng mưa mà Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, điểm nào có thể xảy ra ngập lụt ở Quốc lộ 1, tổ chức, bố trí người trực, lập trạm di động ngay ở đó để vừa tiếp đón, hỗ trợ nhân dân, vừa tổ chức trung chuyển,” ông Nguyễn Hoàng Hiệp đề xuất.



Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin đến nay, Công an các tỉnh hiện đã huy động 3.000 chiến sỹ, 8.000 phương tiện dẫn đoàn, xe chở quân ứng trực trên 2.000 điểm xung yếu về giao thông để hỗ trợ người dân về quê.



Khi bão vào, chúng tôi đã yêu cầu công an các địa phương trên các chốt cho dừng toàn bộ hoạt động di chuyển của người dân, đặc biệt là người dân từ phía Nam ra. Lực lượng Công an đã chủ động, sử dụng các phương tiện, kể cả xe chở quân để đưa người dân vào các nhà văn hóa trú tránh tạm thời. Ông đề nghị sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương để bố trí nơi trú tránh cho nhân dân cũng như sau khi bão tan thì bảo đảm cho họ di chuyển an toàn.



“Chúng tôi sẽ yêu cầu các điểm đầu, cuối, Giám đốc Công an các tỉnh mà có đồng bào đang tạm trú tại điểm dừng tránh bão và điểm đến sau khi bão tan phải kết nối với nhau, để triển khai bảo đảm an toàn cho người dân. Sẽ sớm có văn bản về lưu thông đường bộ, đường sắt để hỗ trợ người dân trong mưa bão," Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an Nguyễn Hồng Nguyên chia sẻ.

